Proton fa causa ad Apple: “Commissioni arbitrarie sull’App Store, penalizzano la privacy”

La società svizzera dietro Proton Mail attacca Apple in tribunale: troppe restrizioni, poca concorrenza e un modello che danneggia le app che non vivono di pubblicità.

Proton, l'azienda svizzera nota per il servizio di posta elettronica cifrata Proton Mail, ha ufficialmente avviato un'azione legale contro Apple negli Stati Uniti per presunta violazione delle normative antitrust. In realtà, l'iniziativa di Proton si inserisce in un contesto più ampio: l'azienda ha deciso di unirsi a una class action avviata il 23 maggio da un gruppo di sviluppatori sudcoreani, ma ha anche depositato una propria denuncia autonoma per mettere in chiaro le sue richieste. L'obiettivo, secondo Proton, è quello di spingere la giustizia americana a produrre un cambiamento reale e strutturale nelle politiche dell'App Store, evitando soluzioni "di facciata" che non risolvano i problemi alla radice.

Commissioni ingiuste e penalizzazione della concorrenza Nel lungo post pubblicato sul proprio blog, Proton attacca frontalmente il sistema di commissioni imposto da Apple agli sviluppatori. Secondo l'azienda, il modello dell'App Store favorisce un "capitalismo di sorveglianza" che premia le grandi piattaforme basate sulla monetizzazione dei dati personali - come Meta e Google - mentre penalizza realtà più piccole e rispettose della privacy, che invece guadagnano offrendo servizi a pagamento. Proton denuncia il paradosso: le app gratuite che monetizzano tramite tracciamento non pagano commissioni ad Apple, mentre chi sceglie un modello etico è costretto a cedere parte dei ricavi, con effetti negativi per tutti, utenti inclusi. Proton Mail Ma le critiche non si fermano alle sole commissioni. Proton sottolinea come le politiche di Apple limitino pesantemente la libertà di comunicazione degli sviluppatori: non è possibile, ad esempio, inserire link diretti a pagine di supporto o FAQ, rendendo più difficile aiutare gli utenti dall'interno delle app. Inoltre, l'obbligo di passare dal sistema di pagamento interno di Apple impedisce di proporre prezzi più bassi o offerte personalizzate, a danno dei consumatori. In alcuni mercati, poi, Apple ha il potere di rimuovere app in base a richieste governative, esercitando un controllo centralizzato che secondo Proton minaccia il pluralismo digitale.