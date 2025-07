I prezzi di Nintendo Switch Online aumentati in Canada, presto anche da noi?

I prezzi vanno su

Nintendo non ha annunciato direttamente gli aumenti, che però sono stati notati dagli utenti. Ecco una rapida panoramica dei vecchi e dei nuovi prezzi.

Giocare online su Nintendo Switch 2 costerà di più in Canada

Nintendo Switch Online

Abbonamento individuale 1 mese - da 4,99 $ a 5,99 $ 3 mesi - da 9,99 $ a 11,99 $ 12 mesi - da 24,99 $ a 29,99 $

Abbonamento familiare 12 mesi - da 44,99 $ a 49,99 $



Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo

Abbonamento individuale 12 mesi - da 63,99 $ a 69,99 $

Abbonamento familiare 12 mesi - da 99,99 $ a 109,99 $



Come avrete notato, alcune fasce, come l'abbonamento individuale da 12 mesi, hanno subito l'aumento maggiore, del 20%. L'Abbonamento Familiare, invece, ha superato la soglia psicologica dei 100 dollari.

Per adesso non si parla di aumenti simili in altri territori, anche se immaginiamo che le condizioni di mercato che hanno spinto Nintendo a praticare gli aumenti valgano un po' per tutto il mondo. Insomma, non diamo per scontato che il prezzo di Nintendo Switch Online aumenti anche da noi, ma non escludiamolo a priori.