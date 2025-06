La famiglia di console Nintendo Switch subirà delle variazioni di prezzo in Canada, giochi compresi

Per chi se lo stesse chiedendo, Nintendo Switch 2 non sarà toccata , anche perché in linea pratica fa parte di un'altra famiglia di console, oltretutto appena nata.

Nintendo ha annunciato che cambierà i prezzi delle console della famiglia di Nintendo Switch , nonché degli accessori dedicati, in Canada. Badate bene che non ha parlato di un aumento, anche se è l'opzione più probabile, visto che nel comunicato giustifica la novità appellandosi alle attuali condizioni del mercato, che non è proprio un buon segno, vista le difficoltà attraversate dall'economia globale.

Vecchie console crescono... di prezzo

Il breve comunicato con l'annuncio è molto chiaro su Nintendo Switch 2, meno su cosa possiamo aspettarci per Nintendo Switch:

"I prezzi per la famiglia di console e prodotti Nintendo Switch in Canada cambieranno in base alle condizioni di mercato. Questi includono Nintendo Switch - Modello OLED, Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite, i giochi per Nintendo Switch in formato fisico e digitale e gli accessori per Nintendo Switch. Anche altri prodotti Nintendo, inclusi gli amiibo e gli abbonamenti a Nintendo Switch Online, subiranno variazioni di prezzo.

Nota bene: Questa variazione di prezzo non si applica alla console Nintendo Switch 2, ai suoi accessori o al software."

Attualmente la variazione dei prezzi è stata annunciata per un solo territorio, ma il rischio è che venga estessa successivamente anche ad altri. In ogni caso, fa un certo effetto sapere che un hardware così vecchio e oggetivamente obsoleto potrebbe subire un aumento di prezzo. Nintendo ha promesso che condividerà più dettagli in merito a partire dal 1° agosto.