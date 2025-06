Elden Ring per Nintendo Switch 2 è stato classificato, data di uscita in arrivo?

Elden Ring per Nintendo Switch 2 è stato classificato dalla ESRB, e ciò fa pensare alla possibilità di un annuncio imminente per quanto concerne la data di uscita del gioco, non ancora ufficializzata da FromSoftware e Bandai Namco.

L'occasione perfetta potrebbe essere il Bandai Namco Summer Showcase che verrà trasmesso mercoledì 2 luglio a partire dalle 21.00, ora italiana, sebbene Elden Ring non rientri nell'elenco dei titoli pubblicizzati per l'evento.

Diversamente l'annuncio potrebbe arrivare in un momento del tutto casuale oppure nel corso della Gamescom 2025, che si svolgerà dal 20 al 25 agosto e che anche quest'anno verrà aperta dall'Opening Night Live, con i suoi tanti reveal.

La versione Nintendo Switch 2 del soulslike diretto da Hidetaka Miyazaki proverà senz'altro a offrire una qualità tecnica paragonabile a quella delle altre console, pur offrendo extra di grande rilevanza come la possibilità di giocare in portabilità.