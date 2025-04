La confezione di Elden Ring per Nintendo Switch 2 conterrà solo un codice, conferma un negozio

Il negozio non ha aperto ancora i preordini , ma ha comunque già attivato la pagina di questo e di altri titoli in arrivo per Nintendo Switch 2, alcuni dei quali saranno lanciati insieme alla console.

Il negozio Play Asia ha confermato che la versione Nintendo Switch 2 di Elden Ring , chiamata Tarnished Edition, non conterrà alcuna cartuccia o altri supporti fisici, ma solo un codice per riscattare il gioco e scaricarlo dal Nintendo eShop.

Prezzo alzato, comunque solo digitale?

Nella pagina viene specificato che il prodotto, pur essendo l'edizione giapponese, è compatibile con i sistemi di tutto il mondo, anche se per l'online c'è bisogno di un account regionale corretto.

Chiaramente molti non hanno gradito la novità, che pare potrebbe diventare la norma per Nintendo Switch 2, soprattutto per tutti quegli editori che non vogliono sobbarcarsi i costi di produzione dei supporti fisici, pur vendendo i giochi nei negozi reali.

In tanti nelle scorse ore hanno espresso la loro delusione per la scelta di Nintendo, che in qualche modo si è adeguata al mercato attuale, dove non è inusuale che accada qualcosa del genere, anche perché i giochi che si installano dai supporti fisici diventano spesso obsoleti in tempi record, a volte addirittura prima del lancio.

Rimane l'amaro in bocca, perché Nintendo Switch è stata considerata da molti come la console baluardo delle copie fisiche; unica piattaforma degli ultimi anni il cui mercato non si è spostato completamente sul formato digitale. Con Nintendo Switch 2 le cose cambieranno, evidentemente.