Il cosplay di Momo Ayase da Saiwestwood è una copia perfetta della protagonista di Dandadan

In attesa di vedere la seconda stagione dell'adattamento animato di Dandadan il manga intanto prosegue, e così anche le reinterpretazioni da parte delle cosplayer, come dimostra anche questo cosplay di Momo Ayase da parte di Saiwestwood, davvero perfetto anche in video.

Co-protagoniasta della strana storia, Momo è una liceale che si ritrova coinvolta in una faccenda molto particolare: convinta che spiriti e poteri sovrannaturali esistano realmente e non siano solo frutto del folklore popolare, stringe amicizia con il bizzarro compagno di scuola Ken Takakura, il quale è invece particolarmente ossessionato dagli alieni.

Trovandosi entrambi coinvolti nell'occulto ma appassionati a sfumature diverse di questo, i due si incontrano e si scontrano sull'argomento: Momo cerca di convincere Ken che la sua convinzione sia errata e viceversa, e per farlo, paradossalmente, si ritrovano tutti e due a scoprire che entrambi hanno ragione, dando vita a una serie di situazioni assurde.