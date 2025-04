Mario Kart World su Nintendo Switch 2 mostra il Gran Premio nel lungo video gameplay dalla TreeHouse ufficiale

Si tratta della classica modalità corsa della serie, che qui si presenta con un notevole carico di novità e viene ampiamente illustrata all'interno degli oltre 20 minuti di gioco registrati in presa diretta durante l'evento Nintendo di ieri, dando modo di dare un'occhiata approfondita.

Mario Kart World è stato protagonista di un paio di sessioni durante le Nintendo TreeHouse di ieri, e oggi possiamo rivedere il video gameplay completo riportato qui sotto, in particolare per quanto riguarda la modalità Gran Premio .

Tante novità anche nel Gran Premio classico

La novità di Mario Kart World è il fatto di essere un gioco di corsa "itinerante", che si svolge all'interno di un'ampia mappa in grado di collegare tra loro diversi circuiti con sezioni quasi open world, ma la meccanica resta quella classica della corsa arcade.

Questa volta c'è spazio per ben 24 giocatori in pista, ovvero il doppio di prima, cosa che ovviamene può portare a situazioni ben più caotiche e sfide veramente complesse, dove anche la strategia nell'uso del power-up ha un'importanza fondamentale.

Anche in questo caso, la modalità Gran Premio è suddivisa in diversi trofei, con ognuno composto da quattro tracciati su cui si svolgono gare da tre giri, e in base al piazzamento viene assegnato un certo punteggio fino alla vittoria nella classifica finale.

Come abbiamo spiegato nel nostro provato di Mario Kart World, il feeling alla guida è simile a quello proposto da Mario Kart 8 Deluxe, ma ci sono molti aggiustamenti e modifiche che lo rendono comunque diverso e nuovo, oltre ovviamente alle variazioni più evidenti che derivano dalla gestione dei tracciati e dai cambiamenti che questi subiscono anche tra un giro e l'altro.