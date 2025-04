The Last of Us Parte 2 Remastered su PC al lancio ha meno giocatori di Parte 1 ma recensioni molto migliori

In questo caso, The Last of Us Parte 2 Remastered ha raggiunto nelle prime 24 ore un picco di 23.350 giocatori nelle ore scorse, che tuttavia potrebbero aumentare ancora durante il fine settimana visto che già a quest'ora si trovano ancora oltre 12.000 giocatori connessi.

Si tratta sempre dei dati rilevati da SteamDB , dunque non ufficiali anche se ormai considerati ampiamente affidabili in questi casi, e dimostrano come l'entusiasmo generale per i grandi giochi PlayStation su PC sembra stia un po' calando sul fronte degli utenti connessi al lancio, ma al contempo la qualità stia decisamente migliorando.

Forse è ancora presto per trarre i numeri sul lancio di The Last of Us Parte 2 Remastered su PC attraverso Steam, considerando che questi probabilmente aumenteranno nel corso del fine settimana, ma intanto possiamo rilevare una tendenza interessante, ovvero che sembra aver registrato meno giocatori contemporanei di Parte 1 ma con recensioni degli utenti molto migliori .

Miglioramenti tecnici evidenti

Per fare un confronto, The Last of Us Parte 1, uscito nel settembre del 2022, fece registrare oltre 36.000 giocatori, nonostante il lancio fosse stato funestato da una quantità notevole di problemi tecnici, tanto da essere considerato disastroso.

Una drammatica scena in The Last of Us Parte II Remastered

Ben altra storia si sta rilevando invece con The Last of Us Parte 2 Remastered, che nonostante alcune incertezze si sta dimostrando una conversione veramente all'altezza delle aspettative, e le recensioni degli utenti riflettono questa soddisfazione generale dei giocatori.

Mentre le prime valutazioni dei giocatori sulla prima parte furono estremamente negative, al momento il gioco PlayStation su Steam ha una valutazione "molto positiva" da parte degli utenti, con il 91% delle recensioni positive, dunque sicuramente un ottimo risultato.

Attendiamo di vedere come si evolverà la questione della quantità di giocatori nei prossimi giorni, mentre intanto vi rimandiamo alla nostra analisi tecnica di The Last of Us Parte 2 Remastered per PC pubblicata nelle ore scorse.