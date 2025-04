Un video mette a confronto The Last of Us Parte 2 Remastered su PC e PS5 Pro

ElAnalistaDeBits ha pubblicato un nuovo video dove ha analizzato la versione PC di The Last of Us Parte 2 Remastered appena uscita e quella "Enhanced" per PS5 Pro con attivo il preset grafico esclusivo per questa console.

Il verdetto di ElAnalistaDeBits

Lo youtuber afferma che la versione PC presenta un'ottimizzazione di gran lunga migliore di quella disastrosa del primo capitolo, per quanto crede che il gioco risulti troppo pesante al massimo delle impostazioni grafiche rispetto a quello che offre a schermo.

La versione PS5 Pro a suo avviso è generalmente equiparabile a quella PC con impostazioni Ultra, con quest'ultima che presenta alcuni piccoli miglioramenti, in particolare per quanto riguarda shading e la draw distance. Inoltre, è del parere che il rescaling con il PSSR di PS5 Pro in questo caso specifico offra un risultato migliore rispetto al DLSS (il gioco supporta anche FSR e XeSS) in particolare per quanto riguarda i capelli.

The Last of Us Parte 2 Remastered è disponibile da oggi su Steam. Se ancora non lo avete fatto, vi suggeriamo di leggere la nostra analisi della versione PC.