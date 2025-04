Samsung Galaxy S25 Edge ha una nuova data d'uscita, secondo un rumor

Ci eravamo lasciati pochissimi giorni fa con il lancio posticipato di Samsung Galaxy S25 Edge, il nuovo modello di smartphone compatto presentato a gennaio in occasione dello scorso evento Galaxy Unpacked. In particolare, secondo le ultime indiscrezioni e al netto dei recenti rimandi, il nuovo Samsung Galaxy S25 Edge potrebbe finalmente vedere la luce nel mese di maggio : scopriamone insieme tutti i dettagli.

In base a quanto trapelato nelle ultime ore, il nuovo modello compatto potrebbe avere una nuova data d'uscita fissata per il prossimo 15 maggio , rimandandone di fatto il debutto sui mercati di tutto il mondo di appena un mese.

Cosa sappiamo su Samsung Galaxy S25 Edge

Il nuovo Samsung Galaxy S25 Edge presenta uno spessore di appena 5,84 millimetri, risultando poco più spesso di iPhone 17 Air, previsto invece verso la fine dell'anno corrente. Sul lato anteriore sarà presente un display da circa 6,7 pollici di diagonale, simile a quanto visto su Samsung Galaxy S25 Plus. Al suo interno troveremo il nuovo chip Snapdragon 8 Elite, protagonista dei principali top di gamma di quest'anno e montato anche sul resto della serie Galaxy S25 vista lo scorso gennaio, accompagnato da 12 GB di RAM, oltre che 256 o 512 GB di memoria interna per l'archiviazione dei file.

Samsung Galaxy S25 Edge

Chiaramente è bene specificare come sempre che si tratta al momento di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno essere confermate (o eventualmente smentite) in via ufficiale dalla compagnia sudcoreana. Restiamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti in merito da Samsung, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi giorni o settimane.