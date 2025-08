Nuove indiscrezioni sul Galaxy S26 Ultra: sensore da 200 MP con un’apertura focale molto più ampia

Emergono nuove indiscrezioni sul Samsung Galaxy S26 Ultra , in particolare sulla fotocamera. Le informazioni sono state riportate dal leaker Ice Universe, che ha "smentito" alcune voci precedenti. Si è parlato infatti di un passaggio a un sensore Sony più grande, ma a quanto pare non dovrebbero esserci particolari variazioni, ad eccezione di alcune novità specifiche.

Sensore ISOCELL e apertura focale

Secondo quanto riportato dal leaker, il Galaxy S26 Ultra sarà dotato dello stesso sensore ISOCELL HP2 1/1.3" da 200 MP. Dovrebbe cambiare l'apertura focale, molto più ampia rispetto a prima, di f/1,4. Ciò significa quindi catturare il 47% di luce in più rispetto alla f/1,7, rendendo gli scatti ancora più convincenti nei contesti poco illuminati. Il leaker parla anche di una tecnologia dell'apertura duale o variabile, permettendo quindi allo smartphone di scattare fotografie in grado di adattarsi alle varie condizioni di luce.

Una notizia piuttosto rassicurante, dato che la semplice apertura focale di f/1,4 poteva rivelarsi eccessiva durante il giorno. Ad oggi non sappiamo ancora che tipo di apertura aspettarci, se con due valori fissi o variabile continua, quindi vi aggiorneremo con ulteriori dettagli in merito. Ovviamente si tratta di informazioni non ufficiali e da prendere con le pinze, ma Ice Universe è una fonte piuttosto affidabile.