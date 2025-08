Borderlands 4 presenta le personalizzazioni estetiche di Rafa in un nuovo video

Le personalizzazioni estetiche di Rafa sono al centro del nuovo video di Borderlands 4, che vede l'associate art director Max Davenport descrivere i diversi outfit che saranno a disposizione per il personaggio.

Le personalizzazioni di Rafa sono legate al suo passato da militare, ha spiegato Davenport, ed esplorano in molti casi le possibilità di una sua permanenza nell'esercito e ciò che avrebbero prodotto dal punto di vista del design, fra esperimenti bizzarri e approcci molto aggressivi.

Non mancano alcune citazioni, ad esempio a situazioni e personaggi di Tales from the Borderlands, che vanno a completare una rosa di costumi e accessori davvero interessante, che non mancherà di entusiasmare i fan di vecchia data della serie targata Gearbox Software.

Dopo il trailer dedicato alla storia di Rafa, gli sviluppatori di Borderlands 4 confermano la volontà di approfondire per bene i nuovi Cacciatori, fornendo loro un background ricco e interessante, che possa renderli ancora più convincenti come protagonisti.