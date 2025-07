Borderlands 4 presenta Rafa con un trailer del gameplay

Il nuovo trailer del gameplay di Borderlands 4 presenta Rafa, uno dei quattro Cacciatori della Cripta introdotti nel quarto capitolo della saga, determinati a portare il caos sul misterioso pianeta di Kairos.

Ex soldato Tediore, Rafa non è solo un volto nuovo ma un vero e proprio arsenale ambulante, pronto a trasformare ogni battaglia in uno spettacolo pirotecnico di proiettili, plasma e acciaio tagliente, come si vede appunto in questo video dedicato alle sue abilità.

Il personaggio è equipaggiato con la potente tuta eso Deadframe, un concentrato di tecnologia bellica che gli condente di adattarsi istantaneamente alle diverse fasi del combattimento: in mischia sfodera letali pugnali laser, mentre a media distanza può contare sui Cannoni Peacebreaker, che garantiscono un fuoco sostenuto, molto efficace contro gruppi di nemici.

Il suo vero asso nella manica, tuttavia, è la Lancia Apophis: un'arma a colpo caricato che infligge danni devastanti su vasta scala, perfetta per controllare il campo di battaglia con un approccio distruttivo.