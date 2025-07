Borderlands 4 si mostra in un nuovo trailer dedicato a Vex, la Sirena del nuovo capitolo

Il video riportato qui sotto mostra una sorta di "storia delle origini" di Vex, che come tutte le sirene è alquanto particolare: in questo caso, la ragazza ottiene il suo ruolo in una maniera sorprendente, una volta messa sotto pressione, scatenando un potere estremamente violento.

Le origini di Vex

La storia viene raccontata da Vex ai suoi compagni di viaggio intorno a un fuoco, con la ragazza che appare decisamente più matura nella parte finale del trailer e padrona del suo potere speciale, il quale però le ha portato via molto della sua umanità.

In compenso, ad accompagnarla è rimasta una strana creatura viola lucente, una sorta di felino luminoso che rappresenta una sorta di manifestazione fisica del potere da Sirena, che se non altro sembra non abbandonarla mai.

In base a quanto riferito da Gearbox, Borderlands 4 avrà più abilità per i personaggi di quelle del secondo e terzo capitolo messe assieme, con il nuovo capitolo che si presenta come un'evoluzione sostanziale in ogni direzione dei capitoli precedenti, pur presentandone comunque le caratteristiche fondamentali.

Inoltre, il gioco si presenta caratterizzato da una notevole apertura e non-linearità, considerando che permetterà di completare le missioni della storia "praticamente in qualsiasi ordine", secondo quanto spiegato dagli sviluppatori, in attesa di vederlo in azione.