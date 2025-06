Borderlands 4, Gearbox tra vendite, film e la voglia di non ambientarlo a Tatooine

Dopo anni di attesa, Borderlands 4 si prepara a rinnovare la celebre saga sparatutto-looter di Gearbox. Oltre ad aver potuto giocare per la prima volta la demo , abbiamo avuto l'opportunità di incontrare Chris Brock, produttore esecutivo del progetto, e Taylor Clark, capo sceneggiatore di Gearbox, per scoprire tutti i segreti del nuovo capitolo che ci porterà finalmente oltre i confini di Pandora.

Un passaggio di proprietà senza traumi

Prima di addentrarci nelle novità di Borderlands 4, non potevamo non affrontare l'elefante nella stanza: gli ultimi anni sono stati particolarmente turbolenti per Gearbox, tra i vari passaggi di proprietà e le controverse reazioni al film di Borderlands e ai commenti di Randy Pitchford. Come hanno influito questi cambiamenti sullo sviluppo?

"Non direi che siano stati anni duri, personalmente," ci spiega Chris Brock con sicurezza. "Non facili, certo, ma il passaggio di proprietà a 2K non è stato percepito in modo diverso da prima. Loro sono sempre stati il nostro editore per tutti i titoli precedenti, quindi per noi non è cambiato nulla."

Il produttore esecutivo sottolinea come il rapporto con 2K sia rimasto sostanzialmente invariato: "Abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto: non ci dicono cosa dobbiamo fare. Siamo noi a dire 'questo è il gioco che vogliamo fare' e loro rispondono 'ci piace, andate avanti'. Non abbiamo sentito nessuna perdita di controllo creativo."



Il film di Borderlands non ha lasciato strascichi, apparentemente

Per quanto riguarda il discusso adattamento cinematografico, la situazione è ancora più semplice: "Quasi nessuno nello studio ha lavorato effettivamente al film," chiarisce Brock. "C'è stata un po' di consulenza da parte nostra, sì, ma era una produzione completamente separata. Non ha sottratto nulla dallo sviluppo del gioco e non ci ha distratti."