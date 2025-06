Clair Obscur Expedition 33 domina anche le classifiche di Backloggd, il "Lettertboxd per i giochi"

Conoscete Backloggd? No? In breve, è come un "Lettertboxd per i giochi" ovvero un sito dove segnare i videogiochi che avete giocato, lasciare un voto e una recensione: può essere utile per scoprire nuovi giochi apprezzati dal pubblico ma soprattutto per avere un solo spazio dove segnare tutto quello che avete giocato e vedere la vostra "carriera" videoludica in modo organizzato.

Inoltre, è un modo per vedere qual è il gioco più apprezzato in media dai giocatori e, al momento, Clair Obscur Expedition 33 è in prima posizione.