Un leak svela il periodo d'uscita di Samsung Galaxy Z Flip7, Galaxy Z Fold7 e Galaxy G Fold

Poco più di una settimana ci separa dall'evento Galaxy Unpacked, che rappresenterà senz'altro la migliore occasione per togliere il velo ai nuovi pieghevoli di Samsung, rispettivamente Galaxy Z Flip7 , Galaxy Z Fold7 e probabilmente anche il nuovo dispositivo a doppia piega, Galaxy G Fold . Nel frattempo, un leak emerso in Rete nelle ultime ore avrebbe svelato il possibile periodo d'uscita di tutti e tre i nuovi modelli: scopriamolo insieme nel dettaglio.

Tra le novità salienti di Samsung Galaxy Z Flip7 troviamo una diagonale maggiore per entrambi i display e il chip proprietario Exynos 2500, oltre ad uno spessore ridotto per Samsung Galaxy Z Fold7 e l'adozione del chip Snapdragon 8 Elite, protagonista della maggior parte dei top di gamma di quest'anno.

Stando a quanto emerso da un report pubblicato sulla piattaforma cinese Weibo, Samsung Galaxy Z Flip7 e Galaxy Z Fold7 verranno presentati ufficialmente in occasione del prossimo evento Galaxy Unpacked, e saranno disponibili sui mercati di tutto il mondo nel corso del mese di agosto , a circa un mese dal loro annuncio. Lo stesso dicasi per Samsung Galaxy Z Flip7 FE, la versione entry-level del modello pieghevole, che dovrebbe debuttare nello stesso periodo.

Samsung Galaxy G Fold: uscita a ottobre?

Dovremo invece attendere di più per Samsung Galaxy G Fold, il nuovo e inedito modello di smartphone a doppia piega. Stando al report di cui sopra, infatti, Samsung Galaxy G Fold dovrebbe debuttare nel corso del mese di ottobre, in quantità limitate e all'interno di alcuni mercati selezionati.

Samsung Galaxy G Fold

Vi ricordiamo che l'evento Galaxy Unpacked si terrà il prossimo 9 luglio in quel di New York, e vedrà come protagonista anche la presentazione ufficiale della nuova serie Samsung Galaxy Watch 8: non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti a tal proposito da parte di Samsung, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi giorni o settimane.