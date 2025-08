I display OLED pieghevoli di Samsung hanno ora un brand tutto loro: cos'è MONTFLEX e cosa significa il nome

Che cosa significa il nome MONTFLEX

La presentazione di MONTFLEX arriva in un momento in cui il mercato dei dispositivi pieghevoli continua a crescere, spingendo i produttori a investire in soluzioni sempre più avanzate. I recenti progressi comprendono un nuovo design del pannello, capace di ottimizzare sia l'esperienza d'uso sia la durata nel tempo: è il caso, per esempio, del display super resistente di Samsung Galaxy Fold 7.

Il nuovo logo di Samsung MONTFLEX

Oltre ai display pieghevoli, Samsung pare aver avviato sotto il brand MONTFLEX la produzione di OLED arrotolabili, introdotti solo pochi mesi fa da SDC. La combinazione di queste due tecnologie - pieghevole e arrotolabile - delinea scenari in cui smartphone, tablet e altri prodotti potranno adattarsi a usi e contesti diversi con maggiore versatilità.

Ma che cosa significa, insomma, l'acronimo MONTFLEX? Indica le caratteristiche che dovrebbero caratterizzare i pannelli della compagnia. La lettera M richiama quindi la resistenza meccanica dei pannelli, progettati per sopportare numerosi cicli di piegatura. O si riferisce alla planarità ottico-meccanica, una caratteristica che riduce al minimo le pieghe visibili. N indica la presenza di cornici estremamente sottili, mentre T rappresenta un design leggero e compatto, pensato per favorire la portabilità.

In inglese, Mechanical durability, Opto-mechanically flat, Narrow bezels, e Thin design. Flex, invece, è semplicemente un richiamo al display flessibile.