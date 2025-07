Samsung in crisi nera: crollo degli utili nel secondo trimestre 2025

Samsung ha pubblicato i risultati finanziari del secondo trimestre 2025, mostrando un quadro critico per il suo core business: i semiconduttori. Nonostante un fatturato complessivo di 74.600 miliardi di won (circa 52 miliardi di euro: nell'articolo useremo dati con il cambio medio di 1.000 won ≈ 0,70 euro), in lieve crescita rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, l'utile operativo è precipitato a quello che è circa 3,3 miliardi di euro, quasi dimezzato rispetto alle aspettative e ben al di sotto dei 7,28 miliardi di euro registrati dodici mesi fa.

Il dato più allarmante riguarda il comparto chip, tradizionalmente motore di profitto per l'azienda. In questa divisione l'utile operativo è crollato del 94%, passando dai 4 miliardi e mezzo di euro del 2024 a soli 280 milioni di euro. I ricavi si sono attestati a 19,5 miliardi di euro, segnando un brusco ridimensionamento per un settore che fatica a mantenere la competitività. La mancanza di clienti per il processo produttivo a 3nm GAA ha aggravato la situazione, evidenziando le difficoltà di Samsung nel tenere il passo con rivali come TSMC.