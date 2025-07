Arrivano nuove conferme sui prezzi dei Pixel 10: nessuna variazione ma qualche piccola modifica

Negli ultimi giorni abbiamo assistito a una serie di indiscrezioni legate ai Pixel 10 , dalle nuove colorazioni alle caratteristiche. Vi abbiamo parlato anche di un ipotetico listino prezzi, a quanto pare confermato da Android Headlines. Secondo quanto riportato dalla testata, infatti, i prezzi non dovrebbero cambiare particolarmente, ma alcuni modelli, in particolare il Pixel 10 Pro XL, subiranno una piccola modifica. Vediamo di seguito tutti i dettagli.

I prezzi dei Pixel 10

La testata Android Headlines ha riportato i prezzi (per gli Stati Uniti) dell'intera gamma. Ha quindi confermato l'assenza di particolari cambiamenti, quindi quest'anno non vedremo aumenti significativi. L'unica differenza riguarda il Google Pixel 10 Pro XL, che non verrà più proposto nella variante da 128 GB, quindi sarà disponibile esclusivamente e direttamente nella versione da 256 GB a $1.199, e manterrà quindi lo stesso costo del Pixel 9 Pro XL.

I nuovi Pixel 10

Inoltre, con Pixel 10 gli utenti potranno usufruire dei piani a Google AI Pro e Fitbit Premium per sei mesi, nonché 3 mesi di YouTube Premium, mentre gli utenti della gamma Pro potranno beneficiarne per un anno.

In attesa dei prezzi ufficiali italiani, pare che la versione base dei Pixel 10 costi $799 (128 GB) e $899 (256 GB). I Google Pixel 10 Pro costeranno rispettivamente $999 (128 GB), $1,099 (256 GB), $1,219 (512 GB) e $1,449 (1 TB). Il 10 Pro XL, come abbiamo detto, verrà offerto direttamente nella variante da 256 GB a $1,199, mentre le versioni da 512 GB e 1 TB costeranno rispettivamente $1,319 e $1,549. Infine, i Pixel 10 Pro Fold costeranno $1,799 (256 GB), $1,919 (512 GB) e $2,149 (1 TB).