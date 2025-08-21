Addio Google Assistant, Gemini per Home arriverà a ottobre con una serie di novità

Gemini per Google Home sostituirà definitivamente (e progressivamente) Google Assistant. Ad annunciarlo è stata proprio l'azienda di Mountain View. Dopo quasi dieci anni, finalmente i nostri dispositivi potranno accogliere funzionalità ancora più utili. Vediamo tutti i dettagli in merito.

Le novità di Gemini sui dispositivi smart

I dispositivi smart accoglieranno Gemini ad ottobre, ma il suo arrivo sarà graduale. Si parla infatti di una fase di accesso anticipato, con versioni sia gratuite che a pagamento, per poi sostituire completamente e definitivamente il vecchio assistente. Gemini sfrutterà le avanzate capacità di ragionamento, inferenza e ricerca dei modelli più potenti. A differenza del predecessore, sarà ancora più potente e facile da usare. Basterà dire "Hey Google" per avviare il servizio, ma in questo caso troverete interazioni completamente nuove.

Google Home (immagine puramente indicativa)

Tra le principali novità troviamo infatti la possibilità di fare richieste più complesse e meno rigide, ad esempio "Spegni tutte le luci e accendi solo quelle della cucina", oppure "Spegni le luci e riproduci musica rilassante", senza dover quindi separare le richieste.

Ecco qualche altra novità interessante: