Addio Google Assistant, Gemini per Home arriverà a ottobre con una serie di novità

Gemini per Google Home sostituirà definitivamente (e progressivamente) Google Assistant. Ad annunciarlo è stata proprio l'azienda di Mountain View. Dopo quasi dieci anni, finalmente i nostri dispositivi potranno accogliere funzionalità ancora più utili. Vediamo tutti i dettagli in merito.
Le novità di Gemini sui dispositivi smart
I dispositivi smart accoglieranno Gemini ad ottobre, ma il suo arrivo sarà graduale. Si parla infatti di una fase di accesso anticipato, con versioni sia gratuite che a pagamento, per poi sostituire completamente e definitivamente il vecchio assistente. Gemini sfrutterà le avanzate capacità di ragionamento, inferenza e ricerca dei modelli più potenti. A differenza del predecessore, sarà ancora più potente e facile da usare. Basterà dire "Hey Google" per avviare il servizio, ma in questo caso troverete interazioni completamente nuove.
Tra le principali novità troviamo infatti la possibilità di fare richieste più complesse e meno rigide, ad esempio "Spegni tutte le luci e accendi solo quelle della cucina", oppure "Spegni le luci e riproduci musica rilassante", senza dover quindi separare le richieste.
Ecco qualche altra novità interessante:
- Riproduzione dei contenuti multimediali: parlando di richieste complesse, è possibile chiedere qualcosa come "Riproduci quella canzone del film campione d'incassi dell'estate di quest'anno sulle auto da corsa".
- Organizzazione: Gemini può creare eventi nel vostro calendario, nonché creare elenchi e timer in base alle vostre esigenze.
- Chiedere qualsiasi cosa: con il nuovo assistente potrete davvero chiedere qualsiasi cosa e ricevere risposte immediate.
Nuove funzionalità con Gemini Live
Gemini Live è la protagonista assoluta di queste novità. Basterà dire "Hey Google, chiacchieriamo" e potrete dare vita a vere e proprie discussioni naturali, esplorando nuovi concetti, facendo brainstorming di idee e ottenendo consigli personalizzati.
Altre novità sono:
- Aiuto in cucina: potete dire gli ingredienti da voi posseduti e chiedere quale ricetta preparare. Inoltre, potete chiedere consigli mentre continuate a cucinare, ad esempio: "Come faccio a sapere se la padella è abbastanza calda?"
- Approfondimento: potete dire: "Sto pensando di acquistare una nuova auto" e ottenere dei suggerimenti in tempo reale, tra le varie cose.
- Assistenza personalizzata: se avete un problema in particolare, potete risolvere chiedendo a Gemini cosa fare. Ad esempio: "La mia lavastoviglie non scarica l'acqua. Puoi dirmi come posso ripararla da solo?"
- Creatività: volete creare una favola della buonanotte per i vostri bambini? Potete chiedere a Gemini di personalizzare una storia con tanto di brainstorming insieme.
Come vi abbiamo detto, il rollout inizierà a ottobre con una fase di accesso anticipato. Al momento in cui scriviamo non sappiamo esattamente su quali modelli approderà il nuovo assistente. Abbiamo provato a contattare l'assistenza (grazie Raffaele!) e abbiamo ricevuto questa risposta: "Dopo aver verificato, non abbiamo ancora dettagli da condividere al riguardo. Non preoccuparti, quando avremo maggiori informazioni te le comunicheremo sicuramente".
Sul sito ufficiale leggiamo invece che, nel tempo, Gemini per Home sostituirà Google Assistant sugli altoparlanti e display esistenti, facendo precisamente riferimento a questo link. Appena ne sapremo di più, vi forniremo un pratico elenco di tutti i modelli compatibili, oltre a una guida esaustiva su come sfruttare il nuovo assistente.