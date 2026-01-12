Gemini si trasforma in assistente per lo shopping: acquisti e checkout direttamente tramite AI Mode

Google annuncia l'Universal Commerce Protocol per integrare il checkout in Gemini e AI Mode, e presenta agenti IA capaci di gestire acquisti e offrire consigli personalizzati coerenti con l'identità dei brand.

Google ha annunciato l'Universal Commerce Protocol (UCP) co-sviluppato con leader del settore come Etsy, Shopify e approvato da oltre 20 operatori come Zalando, Visa e altri ancora. Questa novità permetterà agli utenti di acquistare i propri prodotti preferiti ancora più velocemente. In parole semplici, Gemini e AI Mode introdurranno una nuova funzione di checkout per semplificare l'acquisto. Potrete inoltre cercare un prodotto tramite agente IA, valutare le diverse opzioni di acquisto e concludere il pagamento tramite Google Pay. Vediamo meglio i dettagli.

Come funzionano gli acquisti L'UCP verrà utilizzato nell'app Gemini e in AI Mode. Se la risposta dell'agente include un elenco di prodotti idonei, basterà toccare "Acquista" per procedere. Successivamente dovrete creare un account presso il negozio, per poi essere reindirizzati alla pagina di checkout. Si presenterà una pagina finale per rivedere l'ordine, pre-compilata con i metodi di pagamento Google Pay e le informazioni di spedizione. In futuro sarà possibile pagare anche con PayPal, secondo quanto riportato. "UCP è progettato per facilitare l'intero ciclo di vita commerciale, dalla scoperta iniziale del prodotto e dalla ricerca alla vendita finale e all'assistenza post-acquisto. Il lancio iniziale del protocollo si concentra su tre funzionalità principali: checkout, collegamento dell'identità e gestione degli ordini", si legge. Acquisti semplificati con l'UCP Questa novità dovrebbe arrivare nei prossimi mesi e verrà ampliata a livello globale, con ulteriori funzionalità come "scoprire prodotti correlati, applicare premi fedeltà e potenziare esperienze di acquisto personalizzate su Google". Nel frattempo, AI Mode continua a testare gli annunci personalizzati, introducendo una funzione chiamata "Offerte dirette". Quest'ultima consente agli inserzionisti di presentare offerte esclusive, ovvero sponsorizzate. Google, l'accesso alla cronologia di AI Mode sarà ancora più semplice