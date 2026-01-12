Gemini si trasforma in assistente per lo shopping: acquisti e checkout direttamente tramite AI Mode

Google ha annunciato l'Universal Commerce Protocol (UCP) co-sviluppato con leader del settore come Etsy, Shopify e approvato da oltre 20 operatori come Zalando, Visa e altri ancora. Questa novità permetterà agli utenti di acquistare i propri prodotti preferiti ancora più velocemente. In parole semplici, Gemini e AI Mode introdurranno una nuova funzione di checkout per semplificare l'acquisto. Potrete inoltre cercare un prodotto tramite agente IA, valutare le diverse opzioni di acquisto e concludere il pagamento tramite Google Pay. Vediamo meglio i dettagli.
Come funzionano gli acquisti
L'UCP verrà utilizzato nell'app Gemini e in AI Mode. Se la risposta dell'agente include un elenco di prodotti idonei, basterà toccare "Acquista" per procedere. Successivamente dovrete creare un account presso il negozio, per poi essere reindirizzati alla pagina di checkout. Si presenterà una pagina finale per rivedere l'ordine, pre-compilata con i metodi di pagamento Google Pay e le informazioni di spedizione. In futuro sarà possibile pagare anche con PayPal, secondo quanto riportato.
"UCP è progettato per facilitare l'intero ciclo di vita commerciale, dalla scoperta iniziale del prodotto e dalla ricerca alla vendita finale e all'assistenza post-acquisto. Il lancio iniziale del protocollo si concentra su tre funzionalità principali: checkout, collegamento dell'identità e gestione degli ordini", si legge.
Questa novità dovrebbe arrivare nei prossimi mesi e verrà ampliata a livello globale, con ulteriori funzionalità come "scoprire prodotti correlati, applicare premi fedeltà e potenziare esperienze di acquisto personalizzate su Google". Nel frattempo, AI Mode continua a testare gli annunci personalizzati, introducendo una funzione chiamata "Offerte dirette". Quest'ultima consente agli inserzionisti di presentare offerte esclusive, ovvero sponsorizzate.
L’agente virtuale
Business Agent sarà invece un agente virtuale che consente agli utenti di dialogare con il brand, fornendo informazioni e consigli, quindi guidando verso l'acquisto del prodotto migliore in base alle proprie preferenze.
"Nei prossimi mesi, i rivenditori saranno in grado di addestrare l'agente sulla base dei propri dati, accedere a nuove informazioni sui clienti, fornire offerte per prodotti correlati e consentire acquisti diretti, compreso il checkout tramite agente, all'interno dell'esperienza."
Riepilogando, quindi, Google ha annunciato l'UCP, il nuovo standard aperto per completare acquisti ancora più velocemente, tramite Gemini e AI Mode. A contribuire sarà il nuovo agente IA che offrirà consigli mirati e personalizzati in base al brand.