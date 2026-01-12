Al lancio Avowed costerà meno su PS5 di quanto è costato su Xbox

Avowed arriverà il 17 febbraio su PS5 , dopo un periodo di esclusività su PC e Xbox Series X | S. I giocatori PlayStation però avranno un vantaggio: potranno pagare il gioco di meno.

I dettagli sul prezzo delle varie edizioni di Avowed

Anche i nuovi giocatori Xbox e PC potranno acquistare il gioco a prezzo ridotto d'ora in poi, ma gli utenti che l'hanno comprato al D1 su Xbox hanno speso di più di quanto spenderanno i giocatori PS5 al lancio. Si tratta in pratica di uno sconto definitivo di 20€.

Inoltre, la versione Premium costerà 59,99€, ovvero soli dieci euro in più rispetto a quella standard. In questo caso lo sconto è ancora più ampio, visto che su Xbox al lancio costava 89,99€. Ricordiamo poi che potete anche acquistare la versione standard e solo successivamente optare per l'upgrade alla versione premium.

Non è così assurdo che un videogioco venga scontato in modo definitivo dopo un anno dall'uscita e il prezzo più basso potrebbe essere una perfetta strategia per invogliare i giocatori PlayStation a dare una possibilità ad Avowed, che è stato apprezzato ma non è stato incensato dalla critica al lancio.

Inoltre, Avowed riceverà un grosso Anniversary Update gratis, insieme all'arrivo su PS5, quindi supponiamo che in molti saranno attirati all'acquisto.