Al lancio Avowed costerà meno su PS5 di quanto è costato su Xbox

Se vi interessa Avowed, sappiate che Microsoft ha tagliato il prezzo del gioco su ogni piattaforma: in pratica, al lancio su PS5 costerà meno di quanto i fan su Xbox hanno pagato un anno fa.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   12/01/2026
Avowed arriverà il 17 febbraio su PS5, dopo un periodo di esclusività su PC e Xbox Series X | S. I giocatori PlayStation però avranno un vantaggio: potranno pagare il gioco di meno.

Microsoft ha infatti tagliato il prezzo di Avowed su tutte le piattaforme (non solo PS5, quindi) passando da 69,99€ a 49,99€ per la versione standard.

I dettagli sul prezzo delle varie edizioni di Avowed

Anche i nuovi giocatori Xbox e PC potranno acquistare il gioco a prezzo ridotto d'ora in poi, ma gli utenti che l'hanno comprato al D1 su Xbox hanno speso di più di quanto spenderanno i giocatori PS5 al lancio. Si tratta in pratica di uno sconto definitivo di 20€.

Inoltre, la versione Premium costerà 59,99€, ovvero soli dieci euro in più rispetto a quella standard. In questo caso lo sconto è ancora più ampio, visto che su Xbox al lancio costava 89,99€. Ricordiamo poi che potete anche acquistare la versione standard e solo successivamente optare per l'upgrade alla versione premium.

Non è così assurdo che un videogioco venga scontato in modo definitivo dopo un anno dall'uscita e il prezzo più basso potrebbe essere una perfetta strategia per invogliare i giocatori PlayStation a dare una possibilità ad Avowed, che è stato apprezzato ma non è stato incensato dalla critica al lancio.

Inoltre, Avowed riceverà un grosso Anniversary Update gratis, insieme all'arrivo su PS5, quindi supponiamo che in molti saranno attirati all'acquisto.

