Avowed arriverà anche su PlayStation 5: è ufficiale

Nel corso del New Game+ Showcase 2026 è stato annunciato che il gioco di ruolo d'azione Avowed arriverà anche su PlayStation 5. Attualmente è giocabile solo su PC e Xbox Series X e S. Purtroppo non è stata ancora annunciata la data d'uscita e i dettagli latitano, ma è comunque una novità che farà felici i possessori della console di Sony.

Probabilmente il gioco uscirà già aggiornato con molte delle novità annunciate in precedenza, quando Obsidian ha presentato il calendario dei prossimi aggiornamenti. Quindi, supponiamo che potremo giocarci nel corso del 2026.

Tra queste, ci sarà anche la modalità Nuovo Gioco+, di cui si è parlato durante l'evento, che consentirà ai giocatori di affrontare l'intero gioco a un livello di sfida più alto, mantenendo tutti i progressi fatti in precedenza.

Avowed racconta di una piaga che sta distruggendo le Terre Viventi e della missione assegnata al giocatore di fermarla.