Avowed: Obsidian ha aggiornato il calendario delle novità in arrivo, tra cui il Nuovo Gioco+

Obsidian Entertainment ha pubblicato il nuovo calendario degli aggiornamenti di Awoved , per svelare ai giocatori cosa possono aspettarsi nei prossimi mesi. Per prima cosa, però, ha chiesto scusa perché non pubblicherà un aggiornamento autunnale, come inizialmente previsto. La pubblicazione è semplicemente slittata al prossimo anno, per l'anniversario del lancio del gioco.

Un aggiornamento più grande

"Se hai seguito i nostri aggiornamenti su Avowed, saprai che secondo la nostra roadmap avevamo previsto un aggiornamento per questo autunno. Saprai anche che tale aggiornamento avrebbe introdotto la Nuova Partita+, la Modalità Foto, un nuovo tipo di arma e alcune altre funzionalità." Ha scritto Obsidian, per poi far notare che l'autunno sta volgendo al termine e l'aggiornamento non si è visto.

Il nuovo calendario degli aggiornamenti di Avowed

Quindi, niente aggiornamento autunnale, ma la buona notizia è che "invece dell'aggiornamento previsto per l'autunno, rilasceremo un aggiornamento intorno all'anniversario dell'uscita del gioco, il prossimo febbraio, che includerà tutto ciò che era programmato per l'aggiornamento autunnale, oltre ad altre funzionalità, rendendolo il più grande aggiornamento del gioco fino ad ora."

Obsidian non ha fornito dettagli in merito alle altre aggiunte, ma ha promesso che "Ciò che porteremo nelle Terre Viventi con l'aggiornamento dell'anniversario è qualcosa che speriamo sorprenderà i nostri giocatori. Quindi, restate sintonizzati e tenete d'occhio i nostri canali mentre ci avviciniamo al nuovo anno per scoprire cosa arriverà ancora in Avowed."