Avowed riceverà un grosso Anniversary Update gratis, insieme all'arrivo su PS5

Le novità riguardanti Avowed emerse nelle ore scorse non si limitano solo all'arrivo del gioco su PS5, considerando che, nello stesso periodo, il gioco riceverà anche il grosso Anniversary Update gratuito per tutte le piattaforme, ovvero a questo punto PC, PS5 e Xbox Series X|S.
Come abbiamo visto, Avowed è ufficiale su PlayStation 5, dove arriverà il 17 febbraio 2026, e contemporaneamente a questo lancio su piattaforma Sony riceverà anche un sostanzioso update in grado di apportare numerosi contenuti aggiuntivi per tutti i giocatori, anche per chi ha già concluso il gioco sulle altre piattaforme.
Attendiamo ancora la panoramica completa delle nuove caratteristiche e dei nuovi contenuti aggiunti, ma intanto ci sono già alcuni elementi evidenziati dagli sviluppatori nel corso della presentazione avvenuta durante l'evento New Game Plus.
Il più grosso update finora
Obsidian ha riferito che l'Anniversary Update sarà l'aggiornamento "più grande visto finora" per Avowed, e sarà gratuito su tutte le piattaforme, portando con sé diversi nuovi contenuti, opzioni e meccaniche di gioco aggiuntive.
In effetti, l'aggiornamento in questione arriva praticamente a un anno di distanza dal lancio originale, di fatto celebrando in questo modo il primo anniversario dell'RPG di Obsidian.
Tra le novità annunciate, ma in attesa di una panoramica più approfondita, l'Anniversary Update introduce la modalità New Game Plus che introduce una nuova run "potenziata" per chi ha già concluso il gioco una volta, oltre a diverse altre novità inedite.
Tra queste ci sono nuove razze tra cui scegliere per caratterizzare il protagonista, ovvero nani, orlan e aumaua, una nuova tipologia di arma, la modalità Foto e "tanto altro", che verrà spiegato più nel dettaglio in seguito.
L'update rientra nel calendario delle novità in arrivo già annunciate per Avowed nelle settimane scorse.