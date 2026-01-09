Avowed riceverà un grosso Anniversary Update gratis, insieme all'arrivo su PS5

Le novità riguardanti Avowed emerse nelle ore scorse non si limitano solo all'arrivo del gioco su PS5, considerando che, nello stesso periodo, il gioco riceverà anche il grosso Anniversary Update gratuito per tutte le piattaforme, ovvero a questo punto PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Come abbiamo visto, Avowed è ufficiale su PlayStation 5, dove arriverà il 17 febbraio 2026, e contemporaneamente a questo lancio su piattaforma Sony riceverà anche un sostanzioso update in grado di apportare numerosi contenuti aggiuntivi per tutti i giocatori, anche per chi ha già concluso il gioco sulle altre piattaforme.

Attendiamo ancora la panoramica completa delle nuove caratteristiche e dei nuovi contenuti aggiunti, ma intanto ci sono già alcuni elementi evidenziati dagli sviluppatori nel corso della presentazione avvenuta durante l'evento New Game Plus.