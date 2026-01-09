iOS 26.3, Apple continua a testare gli aggiornamenti di sicurezza in background

Apple sta continuando a testare gli aggiornamenti di sicurezza in background su iOS 26.3 e macOS Tahoe 26.3, mirati a proteggere Safari, WebKit e librerie di sistema tra un update software e l'altro.

Dopo aver introdotto la nuova funzione di miglioramento della sicurezza in background con iOS 26.1 e macOS Tahoe 26.1, Apple sta continuando ad effettuare nuovi test. Gli sviluppatori e i beta tester pubblici possono ora installare un secondo aggiornamento con iOS 26.3. Queste novità sono state pensate per offrire ulteriori protezioni.

Cosa sono gli aggiornamenti di sicurezza in background e a cosa servono Gli aggiornamenti, come vi abbiamo anticipato, forniscono versioni di sicurezza leggere - tra un update software e l'altro - per componenti come il browser Safari, l'insieme del framework WebKit e altre librerie di sistema che beneficiano di patch di sicurezza più piccole. Basterà andare nella sezione Privacy e Sicurezza delle impostazioni, scorrere verso il basso e selezionare l'opzione Installa. Se attivate l'opzione "Installa Automaticamente", i miglioramenti verranno installati automaticamente non appena saranno disponibili. I miglioramenti della sicurezza in background Se scegliete di non attivare questa opzione, il vostro dispositivo non riceverà i miglioramenti fino a quando non saranno inclusi in un successivo aggiornamento software. Ad ogni modo, Apple avverte che potrebbero presentarsi "rari casi di problemi di compatibilità", quindi gli aggiornamenti potrebbero essere temporaneamente rimossi e migliorati in un successivo update del software.