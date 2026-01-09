Presto potrete provare The Eternal Life of Goldman grazie a una demo in arrivo per lo Steam: Next Fest

1

The Eternal Life of Goldman sarà uno dei protagonisti dello Steam Next Fest di febbraio con una demo che permetterà di provare i primi 90 minuti del gioco.

09/01/2026
THQ Nordic e gli sviluppatori di Weappy pubblicheranno una demo dell'action adventure a scorrimento The Eternal Life of Goldman. Sarà pubblicata su Steam durante il mese di febbraio, in occasione dello Steam Next Fest: February 2026 Edition.

Secondo i primi dettagli, la versione di prova offrirà circa 90 minuti dell'avventura, una porzione di gioco piuttosto corposa: ideale per prendere confidenza con le meccaniche e capire se il titolo è in linea con i propri gusti.

Cosa sappiamo di The Eternal Life of Goldman

Sviluppato dagli autori della serie This Is the Police, il gioco è un action adventure a scorrimento in cui vestiamo i panni di Goldman, un arzillo vecchietto giunto nell'Arcipelago per portare a termine una missione insolita: uccidere la Divinità, una creatura mistica di cui tutti parlano ma che nessuno ha mai visto. Per raggiungerla dovrà esplorare le isole e svelarne i numerosi misteri.

Goldman può contare su più di un asso nella manica, a partire dal suo bastone da passeggio, utilizzabile in modi diversi per avanzare nei livelli ed eliminare i nemici. Il gioco ha attirato l'attenzione fin da subito grazie allo stile grafico, alle animazioni e alla direzione artistica di alto livello, oltre che per un gameplay che sembra ben calibrato.

Il lancio vero e proprio di The Eternal Life of Goldman al momento è fissato nel corso del 2026, con una data precisa ancora da fissare. Il titolo sarà disponibile non solo su PC, ma anche su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

