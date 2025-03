The Eternal Life of Goldman è tornato a mostrarsi con un trailer esteso al Nintendo Direct

Annunciato nel corso dell'evento di presentazione di THQ Nordic dell'estate scorsa, The Eternal Life of Goldman è dunque tornato a farsi vedere con un video che entra un po' più nel dettaglio delle sue meccaniche di gioco.

Si tratta di un platform in 2D piuttosto classico ma contenente anche alcune caratteristiche peculiari, quasi da adventure, in una struttura che resta comunque rigorosamente bidimensionale e con ambientazioni e personaggi disegnati e animati a mano.

Tra gli ospiti del Nintendo Direct c'è stato anche The Eternal Life of Goldman , l'interessante platform di THQ Nordic che è tornato a mostrarsi con un trailer esteso , in grado di far vedere qualcosa di più del gameplay e delle caratteristiche del gioco.

Un arzillo vecchietto

Atipico protagonista della storia è Goldman, un anziano alquanto arzillo che si rivela essere anche incredibilmente agile e in grado di affrontare veramente una grande quantità di situazioni diverse, tutte alquanto minacciose.

L'avventura di Goldman si snoda all'interno di un variegato arcipelago con isole caratterizzate da tante ambientazioni diverse e popolate da animali e creature fantasiose, minacciate da un misteriosa entità tentacolare chiamata la "Divinità".

Armato del suo fido bastone da passeggio, Goldman dovrà dunque darsi da fare per salvare le isole, effettuando salti e prodezze varie ma anche risolvendo alcuni enigmi sparsi in giro per i livelli, in modo da ristabilire la pace.

Anche questo trailer mostra una notevole varietà di ambientazioni tra foreste, caverne, rovine e città di metallo, così come tanti nemici e situazioni differenti. Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo alla nostra anteprima sul platform che non ti aspetti da THQ.