Everybody's Golf: Hot Shots annunciato per Nintendo Switch, dopo essere stata per anni una serie PlayStation

Con Everybody's Golf: Hot Shots la celebre serie di simulatori golfistici leggeri fa il suo debutto su Nintendo Switch, dopo una vita passata sulle console PlayStation come esclusiva. Il gioco è stato annunciato durante il recente Direct dedicato alla console uscente di Nintendo. Specifichiamo che non è detto che non esca anche su altre piattaforme. Vi sapremo presto ridire.