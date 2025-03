SaGa Frontier 2 Remastered è stato annunciato e subito pubblicato: migliora la grafica ma include anche novità

Il trailer di SaGa Frontier 2 Remastered

In SaGa Frontier 2 Remastered seguiamo le vicende di Gustave - l'erede al trono - e Wil - un esploratore -, i cui destini si "intrecciano attraverso le generazioni". Come ben sapete, SaGa Frontier 2 è un GDR giapponese classico e questa versione remastered ha il compito di riproporlo con una grafica a risoluzione più elevata

In SaGa Frontier 2 Remastered troverete la storia originale, ma anche nuovi scenari ed eventi. Inoltre, possiamo aspettarci nuovi personaggi per le battaglie. Sarà anche possibile trasferire le statistiche agli alleati con il sistema Parameter Inheritance.

Inoltre, una volta completata la storia è possibile mettersi alla prova con nuovi boss molto potenti. Si tratta quindi di una versione potenziata sia a livello visivo che in termini di contenuti, perfetta non solo per i nuovi giocatori ma anche per i fan storici che potranno scoprire nuove sfide.

Diteci, vi interessa SaGa Frontier 2 Remastered?