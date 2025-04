All'autore di SaGa non interessa scrivere belle storie, i giochi devono far divertire col gameplay

In caso non lo sappiate, spieghiamo che molti giochi di SaGa utilizzano il Glimmering (chiamato anche tech sparking), una meccanica che consente al personaggio di apprendere nuove abilità in base alle azioni compiute durante la battaglia . In base a parametri quali la difficoltà del nemico, il livello di arma/magia e la fortuna, i personaggi possono imparare e scatenare una nuova abilità nel vivo della battaglia.

Kawazu cita il sistema Glimmering della serie e lo definisce come un modo per dare ai giocatori una botta di adrenalina attraverso il gameplay.

In una recente intervista con Denfaminicogamer, Akitoshi Kawazu di Square Enix ha parlato di come i giochi della serie SaGa facciano in modo che l'eccitazione del giocatore raggiunga l'apice del divertimento e del coinvolgimento durante i combattimenti piuttosto che nelle sezioni narrative.

Le parole dell'autore di SaGa

Commentando il modo in cui i giochi SaGa cercano di raggiungere il loro apice durante le battaglie, piuttosto che attraverso la storia, Kawazu dice: "Questo perché il momento più emozionante per il giocatore è quando vince una battaglia. La sensazione di disperazione che si prova quando si perde un attimo prima che gli HP del nemico si riducano a zero e l'emozione che si prova quando finalmente si riesce a sconfiggerlo: è lì che si raggiunge l'apice". E più dramma si aggiunge all'esperienza, meglio è".

"È per questo che credo che tutti amino il Glimmering, perché l'esperienza di vincere grazie a un Glimmer rimane con loro. È una bella sensazione perché viene associata alla vittoria. Penso che inserire questo tipo di elementi sia il modo giusto di esprimere le cose attraverso i giochi".

Sebbene il Glimmer richieda anche un po' di fortuna, Kawazu afferma che la chiave per non rendere la meccanica frustrante è incoraggiare i giocatori a escogitare modi per migliorare le proprie probabilità, come cambiare equipaggiamento, potenziarsi in anticipo e sperimentare. "Il trial-and-error in sé deve essere divertente. Poi, quando si prova qualcosa e si vede che 'non funziona completamente ma l'idea è giusta', si è incoraggiati a continuare".

Kawazu afferma anche che non gli importa molto se le sue trame non vengono elogiate. "Anche se qualcuno dice che è una storia ben scritta, la storia è la stessa indipendentemente da chi la legge, quindi tanto vale che sia un romanzo o un film. Dare ai giocatori un'esperienza che sia davvero unica solo per loro è ciò che rende i giochi così grandiosi come mezzo di comunicazione".

Per esempio, Kawazu racconta di aver giocato a Romancing SaGa 3 e di aver ottenuto una vittoria miracolosa nella battaglia finale con il boss grazie alla scintilla di Paul Golden Dragon. "Ricordo che in quel momento ho pensato: Questo gioco è così bello!". Secondo Kawazu, è proprio questo tipo di esperienze, che si verificano solo a livello individuale, che vale la pena perseguire nei giochi.

Inoltre, l'autore dei SaGa preferisce che i giocatori abbandonino i suoi giochi perché difficili, invece che per noia.