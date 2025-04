Era solo questione di tempo prima che Square Enix riproponesse SaGa Frontier 2, annunciato e pubblicato lo stesso giorno, senza troppe fanfare, con un trailer che ha reso poca giustizia a un'operazione molto più interessante del solito. SaGa si ama o si odia, abbiamo detto, ma questo gioco in particolare, uscito nel 1999 su PlayStation , ha diverse frecce al proprio arco che lo mettono in quel mezzo in cui abbiamo detto anche che è difficile stare. E ora vi spieghiamo perché.

Più di una Remaster?

La prima cosa che salta all'occhio di SaGa Frontier 2 è la grafica, in particolare gli scenari disegnati a mano e dipinti con gli acquerelli, una caratteristica davvero unica che al tempo fece molto parlare di sé. La versione rimasterizzata preserva questa peculiarità, riproponendo gli scenari in alta definizione, belli come un tempo se non di più sui pannelli più luminosi, come per esempio lo schermo di Switch OLED con cui abbiamo testato il gioco Square Enix. Il trailer pubblicato da Square Enix tradisce una sfocatura poco gratificante degli sprite 2D, ma in realtà la schermata delle opzioni permette di selezionare il filtro Point per migliorarne la definizione, una soluzione che abbiamo trovato decisamente più appropriata e fedele all'originale.

Gli scenari disegnati a mano sono semplicemente incantevoli

L'idea era quella di restituire ai giocatori le atmosfere di una favola, come se leggessero un libro, ma la storia di SaGa Frontier 2 è più simile a un romanzo di George R.R. Martin o, se volete, alle tematiche di Final Fantasy XVI. Composta da due storie apparentemente distinte e separate, segue le peripezie generazionali di due famiglie nel regno di Sandail: quella di Gustave XIII, principe diseredato che monta una guerra fratricida in un intrecciarsi di vendette politiche e sentimentali, e quella di Will Knights, un "digger" alla ricerca del misterioso manufatto chiamato Egg.

Le loro storie, raccontate attraverso molteplici prospettive, scenette e sequenze di gameplay proseguono parallelamente per anni e anni, ma solo leggendo attentamente i dialoghi - sfortunatamente solo in lingua inglese dato che il gioco non è stato localizzato in italiano - e arrivando al capolinea si ottiene un quadro completo che volevano raccontarci Kawazu e Miwa Shoda. Se la versione originale di SaGa Frontier 2 lasciava il giocatore libero di scegliere i frammenti di storia disponibili nell'ordine che preferiva, a costo però di perdersi dei pezzi importanti del puzzle lungo la strada, questa Remastered lo prende per mano, suggerendo un ordine cronologico che conferisce alla narrativa maggior senso anche se tradisce un po' lo spirito dell'opera originale.

La storia di SaGa Frontier 2 intreccia politica e misticismo

Quella di SaGa Frontier 2 è un'esperienza che richiede un po' di pazienza e attenzione, ripagate da momenti estremamente coinvolgenti e personaggi davvero memorabili, soprattutto ora che Square Enix ha aggiunto un numero abbondante di scenette totalmente inedite che definiscono meglio alcuni comprimari e le loro storie, talvolta aggiungendoli persino al party giocabile: in tal senso, questa riedizione ci è apparsa quasi una Director's Cut piena di contenuti inediti che non ci aspettavamo da una semplice rimasterizzazione e che include un post-game più ricco per chi vuole davvero affondare gli artigli nelle sfumature del gameplay.

I miglioramenti, insomma, non si limitano alla qualità della vita, anche se Square Enix ha davvero messo al titolo originale andando a ridisegnare le interfacce e i menu, ora molto più chiari e facili da navigare specialmente per quanto riguarda la microgestione di abilità, oggetti ed equipaggiamenti. Non mancano, naturalmente, le funzionalità che ci si aspetta da questo tipo di operazioni: salvataggi automatici, velocità aumentabile nelle scenette e nei combattimenti, suggerimenti e tutorial aggiuntivi, persino una galleria per le illustrazioni e le splendide musiche di Masashi Hamauzu.