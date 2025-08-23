8

Hollow Knight ha superato il suo picco massimo di giocatori dopo l'annuncio di Hollow Knight: Silksong

L'annuncio della data d'uscita di Hollow Knight: Silksong ha fatto bene almeno a un gioco: Hollow Knight, che ha superato il suo picco massimo di giocatori contemporanei.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   23/08/2025
Uno dei boss di Hollow Knight: Silksong
Hollow Knight
Hollow Knight
Hollow Knight ha raggiunto un nuovo picco di giocatori su Steam a più di otto anni dall'uscita. Il risultato ès tato reso possibile dall'annuncio della data d'uscita di Hollow Knight: Silksong, attesa da anni. Evidentemente, più di qualcuno vuole dare una ripassata al titolo originale, prima di lanciarsi sul seguito.

Nuovo picco

Ieri, Hollow Knight ha toccato un picco di 23.840 giocatori, mentre al momento di scrivere questa notizia sono in gioco 19.230 giocatori.

Grafico della crescita di giocatori di Hollow Knight
Grafico della crescita di giocatori di Hollow Knight

Il grafico mostra chiaramente l'aumento di giocatori contemporanei post annuncio della data d'uscita di Hollow Knight: Silksong.

Hollow Knight: Silksong esiste davvero e lo abbiamo provato! Hollow Knight: Silksong esiste davvero e lo abbiamo provato!

Il picco precedente risaliva a maggio 2022 ed era di 20.324 giocatori. Va detto che Hollow Knight è stato costante nel corso degli anni e non ha mai visto crollare il numero di giocatori contemporanei.

Durante il fine settimana, il risultato potrebbe addirittura migliorare. Per il resto, vi ricordiamo che Hollow Knight: Silksong uscirà il 4 settembre 2025. È dietro l'angolo, insomma, dopo anni passati ad aspettare che Team Cherry facesse sapere qualcosa.

Hollow Knight è uno dei giochi meglio recensiti di sempre da parte del pubblico, con un punteggio "Estremamente positivo" su Steam, rappresentato da un'impressionante percentuale di 97% di recensioni positive su oltre 136.000 valutazioni.

Vedremo se il seguito avrà lo stesso impatto. Viste le reazioni generali agli ultimi annunci, non dubitiamo che sarà un successo enorme.

