Nintendo eShop, i migliori giochi per Nintendo Switch 1 e 2 in offerta ad agosto

Quali sono le migliori offerte di agosto su Nintendo eShop? Come sappiamo, la piattaforma digitale della casa giapponese alterna in continuazione nuove promozioni, in maniera magari meno strutturata rispetto a Sony ma mettendo spesso a disposizione sconti davvero interessanti; come quello su Hogwarts Legacy, che è possibile letteralmente raddoppiare grazie a un trucchetto di cui vi parleremo fra poco.
Dopodiché c'è tutta una selezione di brillanti indie game che potrete portarvi a casa per pochi spiccioli: da Among Us a Celeste, da Inside a Limbo, da Silence alla raccolta completa di Deponia. E poi? Alcune interessanti rivisitazioni (Oddworld: Soulstorm, Ghosts 'n Goblins Resurrection, Toki) e la 30th Anniversary Collection di Street Fighter, imperdibile per i fan della serie Capcom.
Hogwarts Legacy
Hogwarts Legacy ci catapulta fra le sale dell'iconica Scuola di Magia e Stregoneria ma oltre un secolo prima rispetto alla saga di Harry Potter, mettendoci al comando di uno studente del quinto anno che si ritrova a dover affrontare una misteriosa minaccia legata alla magia antica e a un goblin malvagio insieme al suo tutore, il professor Eleazar Fig.
Durante la lunga campagna del gioco avremo la possibilità non solo di visitare le diverse aree del castello, ma anche alcuni luoghi circostanti, come il villaggio di Hogsmeade, e vivere in prima persona momenti iconici come la Cerimonia dello Smistamento, quando sceglieremo la casa di cui vogliamo far parte, o l'acquisto della nostra prima bacchetta presso una delle filiali del negozio della famiglia Olivander.
Non mancheranno le attività scolastiche, in cui potremo apprendere le arti magiche e confrontarci con i vari insegnanti e con i compagni di corso, nonché l'interazione con tanti personaggi che ci consentiranno di accedere a nuove missioni e sbloccare piccole trame parallele che andranno ad arricchire ulteriormente la struttura open world dell'esperienza.
Fino al 7 settembre la versione Switch di Hogwarts Legacy è in offerta a 11,99€ anziché 59,99€, mentre la versione Switch 2 può essere vostra a 41,99€ anziché 59,99€. Se possedete la nuova console Nintendo, tuttavia, c'è un trucco che vi consentirà di pagare il gioco appena 21,99€: tutto quello che dovete fare è acquistare la versione per Switch a 11,99€ su eShop, dopodiché quella per Switch 2 diventerà disponibile a soli 10€.
Una tempesta di indie
Sono davvero tanti gli indie attualmente in promozione su Nintendo eShop, tutti disponibili a prezzi estremamente bassi. Si comincia con il blockbuster Among Us, da anni un punto di riferimento per le esperienze multiplayer asimmetriche, caratterizzato da uno stile minimale e vendutissimo anche su Switch: fino al 1 settembre potrete portarvelo a casa per 2,57€ anziché 4,29€, approfittando di uno sconto del 40%.
Celeste ha bisogno di ben poche presentazioni: si tratta di un action platform in cui dovremo guidare una ragazzina mentre affronta i propri demoni e scala la cima del Monte Celeste, che però è strapiena di pericoli da affrontare sfruttando l'agilità della protagonista e confrontandoci con un livello di difficoltà tutt'altro che banale. Potrete raccogliere la sfida fino al 12 settembre e pagare Celeste solo 4,99€ anziché 19,99€ e risparmiando il 75%.
Pluripremiato e non a caso, Inside si pone come un'esperienza appassionante, originale, inquietante, misteriosa e persino sorprendente, specie nelle sue fasi finali: un'avventura che miscela piattaforme, stealth e un sacco di atmosfera e narrazione visiva, e che non mancherà di restarvi impressa per sempre. Quanto costa un'emozione? In questo caso solo 1,99€ anziché 19,99€, grazie a uno sconto del 90% valido fino all'8 settembre.
Nella lista degli indie in offerta c'è anche Limbo, l'opera precedente dello studio danese Playdead: un altro gioiellino, caratterizzato da una grafica in toni di grigio che dona fin da subito al gioco un tono decisamente cupo, mentre il ragazzino che controlliamo cerca una via d'uscita dall'insidiosa foresta in cui è finito in qualche modo, nel tentativo di ritrovare sua sorella. Anche in questo caso la promozione è valida fino all'8 settembre e vi permetterà di acquistare il gioco a soli 99 centesimi anziché 9,99€.
Passiamo quindi a un paio di produzioni targate Daedalic Entertainment; a cominciare da Silence, l'avventura che ci vedrà seguire le vicende di Noah e della sua sorellina Renie, rifugiatisi in un bunker durante un bombardamento e finiti misteriosamente in un limbo chiamato appunto Silence, in cui i due protagonisti si divideranno per poi cercarsi disperatamente. Ebbene, fino all'8 settembre potete acquistare questo titolo a 1,49€ anziché 14,99€, con una riduzione del 90%.
Parlare del catalogo di Daedalic senza citare Deponia è praticamente impossibile, e così ecco che fra le offerte dell'eShop troviamo anche Deponia Collection, una raccolta che include tutti e quattro i capitoli della celebre avventura punta-e-clicca, caratterizzata da uno stile peculiare, da tanti enigmi da risolvere e da un ampissimo cast di interessanti personaggi. Fino all'8 settembre potrete comprare il pacchetto a 3,99€ anziché 39,99€, risparmiando il 90%.
Fra rifacimenti e classici senza tempo
Remake del classico Abe's Exoddus, Oddworld: Soulstorm racconta di come Abe debba salvare nuovamente il suo popolo, guidando appunto i Mudokon verso un esodo che possa donare loro pace e libertà in un luogo in cui non vengano sfruttati e schiavizzati; il tutto nell'ambito di un'avventura a base puzzle con tanto trial & error ma meccaniche solide e una trama appassionante: fino al 3 settembre potete averlo per 12,49€ anziché 49,99€, con uno sconto del 75%.
Ghosts 'n Goblins Resurrection si cimenta con materiale ancora più iconico, ovverosia l'indimenticabile action platform che Capcom ha portato nelle sale giochi verso la fine degli anni '80: una formula che ritroviamo in questo remake, forse in una maniera fin troppo fedele all'originale dal punto di vista del gameplay, che appare lento e legnoso, andando così a mantenere piuttosto alto il grado di sfida. Se però tornare a vestire l'armatura di Arthur è un'idea che vi stuzzica, il gioco è disponibile fino al 25 agosto a 9,89€ anziché 29,99€, con una riduzione del 67%.
Toki è un altro nome leggendario per i frequentatori delle sale giochi negli anni '90, e fino al 28 agosto potrete portarvi a casa il suo remake per appena 1,49€ anziché 14,90€: uno sconto del 90% che rende decisamente imperdibile la produzione targata Microids, che mette in campo una grafica dallo stile piacevolissimo e un gameplay che riprende quello delle origini in maniera sorprendentemente accurata.
La nostra selezione si chiude con Street Fighter 30th Anniversary Collection, la raccolta che celebra i trent'anni del picchiaduro Capcom consegnandoci ben dodici giochi appartenenti alla saga, fra cui Street Fighter, Street Fighter 2, Street Fighter 3 e Street Fighter Alpha, tutti dotati di un divertente comparto multiplayer online che ci permetterà di sfidare giocatori da tutto il mondo. Il prezzo? 9,89€ anziché 29,99€, ma solo fino al 25 agosto.