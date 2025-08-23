Nintendo eShop, i migliori giochi per Nintendo Switch 1 e 2 in offerta ad agosto

Dopodiché c'è tutta una selezione di brillanti indie game che potrete portarvi a casa per pochi spiccioli: da Among Us a Celeste, da Inside a Limbo, da Silence alla raccolta completa di Deponia. E poi? Alcune interessanti rivisitazioni (Oddworld: Soulstorm, Ghosts 'n Goblins Resurrection, Toki) e la 30th Anniversary Collection di Street Fighter, imperdibile per i fan della serie Capcom.

Quali sono le migliori offerte di agosto su Nintendo eShop ? Come sappiamo, la piattaforma digitale della casa giapponese alterna in continuazione nuove promozioni, in maniera magari meno strutturata rispetto a Sony ma mettendo spesso a disposizione sconti davvero interessanti; come quello su Hogwarts Legacy, che è possibile letteralmente raddoppiare grazie a un trucchetto di cui vi parleremo fra poco.

Fino al 7 settembre la versione Switch di Hogwarts Legacy è in offerta a 11,99€ anziché 59,99€, mentre la versione Switch 2 può essere vostra a 41,99€ anziché 59,99€. Se possedete la nuova console Nintendo, tuttavia, c'è un trucco che vi consentirà di pagare il gioco appena 21,99€ : tutto quello che dovete fare è acquistare la versione per Switch a 11,99€ su eShop, dopodiché quella per Switch 2 diventerà disponibile a soli 10€.

Non mancheranno le attività scolastiche, in cui potremo apprendere le arti magiche e confrontarci con i vari insegnanti e con i compagni di corso, nonché l'interazione con tanti personaggi che ci consentiranno di accedere a nuove missioni e sbloccare piccole trame parallele che andranno ad arricchire ulteriormente la struttura open world dell'esperienza.

Durante la lunga campagna del gioco avremo la possibilità non solo di visitare le diverse aree del castello, ma anche alcuni luoghi circostanti, come il villaggio di Hogsmeade, e vivere in prima persona momenti iconici come la Cerimonia dello Smistamento, quando sceglieremo la casa di cui vogliamo far parte, o l'acquisto della nostra prima bacchetta presso una delle filiali del negozio della famiglia Olivander.

Hogwarts Legacy ci catapulta fra le sale dell'iconica Scuola di Magia e Stregoneria ma oltre un secolo prima rispetto alla saga di Harry Potter , mettendoci al comando di uno studente del quinto anno che si ritrova a dover affrontare una misteriosa minaccia legata alla magia antica e a un goblin malvagio insieme al suo tutore, il professor Eleazar Fig.

Una tempesta di indie

Sono davvero tanti gli indie attualmente in promozione su Nintendo eShop, tutti disponibili a prezzi estremamente bassi. Si comincia con il blockbuster Among Us, da anni un punto di riferimento per le esperienze multiplayer asimmetriche, caratterizzato da uno stile minimale e vendutissimo anche su Switch: fino al 1 settembre potrete portarvelo a casa per 2,57€ anziché 4,29€, approfittando di uno sconto del 40%.

Una sequenza di Among Us

Celeste ha bisogno di ben poche presentazioni: si tratta di un action platform in cui dovremo guidare una ragazzina mentre affronta i propri demoni e scala la cima del Monte Celeste, che però è strapiena di pericoli da affrontare sfruttando l'agilità della protagonista e confrontandoci con un livello di difficoltà tutt'altro che banale. Potrete raccogliere la sfida fino al 12 settembre e pagare Celeste solo 4,99€ anziché 19,99€ e risparmiando il 75%.

Pluripremiato e non a caso, Inside si pone come un'esperienza appassionante, originale, inquietante, misteriosa e persino sorprendente, specie nelle sue fasi finali: un'avventura che miscela piattaforme, stealth e un sacco di atmosfera e narrazione visiva, e che non mancherà di restarvi impressa per sempre. Quanto costa un'emozione? In questo caso solo 1,99€ anziché 19,99€, grazie a uno sconto del 90% valido fino all'8 settembre.

Una sequenza di Inside

Nella lista degli indie in offerta c'è anche Limbo, l'opera precedente dello studio danese Playdead: un altro gioiellino, caratterizzato da una grafica in toni di grigio che dona fin da subito al gioco un tono decisamente cupo, mentre il ragazzino che controlliamo cerca una via d'uscita dall'insidiosa foresta in cui è finito in qualche modo, nel tentativo di ritrovare sua sorella. Anche in questo caso la promozione è valida fino all'8 settembre e vi permetterà di acquistare il gioco a soli 99 centesimi anziché 9,99€.

Passiamo quindi a un paio di produzioni targate Daedalic Entertainment; a cominciare da Silence, l'avventura che ci vedrà seguire le vicende di Noah e della sua sorellina Renie, rifugiatisi in un bunker durante un bombardamento e finiti misteriosamente in un limbo chiamato appunto Silence, in cui i due protagonisti si divideranno per poi cercarsi disperatamente. Ebbene, fino all'8 settembre potete acquistare questo titolo a 1,49€ anziché 14,99€, con una riduzione del 90%.

I personaggi di Silence

Parlare del catalogo di Daedalic senza citare Deponia è praticamente impossibile, e così ecco che fra le offerte dell'eShop troviamo anche Deponia Collection, una raccolta che include tutti e quattro i capitoli della celebre avventura punta-e-clicca, caratterizzata da uno stile peculiare, da tanti enigmi da risolvere e da un ampissimo cast di interessanti personaggi. Fino all'8 settembre potrete comprare il pacchetto a 3,99€ anziché 39,99€, risparmiando il 90%.