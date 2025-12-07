Metroid Prime 4: Beyond è ancora primo anche nella classifica eShop di Switch 2

Metroid Prime 4: Beyond è ancora primo nella classifica eShop dedicata ai giochi più venduti su Nintendo Switch 2, a conferma di come la nuova esclusiva sviluppata da Retro Studios stia riscuotendo un grande successo su entrambi i modelli della console ibrida.
Anche la seconda posizione riprende quanto già visto nella top 10 dei titoli per Nintendo Switch, con Marvel Cosmic Invasion che supera le due differenti edizioni di Octopath Traveler 0, mentre a completare la top five troviamo Kirby Air Riders.
- Metroid Prime 4: Beyond
- Marvel Cosmic Invasion
- Octopath Traveler 0
- Octopath Traveler 0 Digital Deluxe Edition
- Kirby Air Riders
- Leggende Pokemon: Z-A
- Assassin's Creed Shadows
- Donkey Kong Bananza
- Metroid Prime 4 Upgrade Pack
- Sonic Racing: CrossWorlds Update Pack
Debutto positivo ma non travolgente, quello di Assassin's Creed Shadows, che deve accontentarsi della settima posizione, subito dopo Leggende Pokémon: Z-A ma davanti a un blockbuster come Donkey Kong Bananza.
La classifica digitale
Per quanto riguarda invece la classifica dei giochi disponibili nel solo formato digitale, in prima posizione troviamo Marvel Cosmic Invasion ma al secondo posto c'è una new entry, la remaster di Red Dead Redemption, che gira molto bene su Nintendo Switch 2 e oltretutto è gratuita per chi possiede già la versione Nintendo Switch.
- Marvel Cosmic Invasion
- Red Dead Redemption
- Hades 2
- Hollow Knight: Silksong
- Ball x Pit
- Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
- Tomb Raider: Definitive Edition
- Fantasy Life i: La Ragazza che Ruba il Tempo
- Plants Vs. Zombies: Replanted
- Inazuma Eleven: Victory Road