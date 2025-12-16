Metroid Prime 4: Beyond è in offerta su Amazon, il prezzo cala fino al suo (primo) minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto allettante per tutti i possessori di una Switch 2 e appassionati della saga di Metroid. L'ultimo titolo della serie, Metroid Prime 4: Beyond viene messo in offerta con uno sconto attivo dell'11% ed un prezzo totale e finale di 61,99€, suo minimo storico. Acquista il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui giù: Metroid Prime 4: Beyond rappresenta un ritorno attesissimo per una delle saghe più iconiche di Nintendo, riportando Samus Aran al centro di un'avventura in prima persona che promette di rinnovare l'esperienza classica della serie. Questo nuovo capitolo segna un'evoluzione importante sia sul piano tecnico sia su quello del gameplay.