Il team di Marvel Tokon: Fighting Souls sta ascoltando i feedback e ha altri personaggi da svelare

Di recente si è svolta una nuova fase di beta su PS5 e, nonostante l'entusiasmo iniziale, tra gli appassionati di picchiaduro sono emerse diverse critiche. Alcuni utenti hanno espresso perplessità riguardo a meccaniche come gli assist e le combo automatiche , ritenute troppo semplici e/o poco bilanciate, con un impatto negativo sull'esperienza di gioco. Altri, invece, si sono detti delusi dal numero limitato di personaggi annunciati finora, solo otto, temendo un roster poco vario al lancio.

Il messaggio del producer di Marvel Tokon: Fighting Souls

Nel suo intervento, Yamanaka conferma che il team sta leggendo con attenzione tutti i feedback ricevuti, sia quelli positivi che le critiche costruttive, e che lo sviluppo prosegue tenendo conto delle opinioni condivise dai giocatori.

"Sono Takeshi Yamanaka, Producer di Marvel Tōkon: Fighting Souls. Grazie di cuore a tutti i giocatori che hanno partecipato al nostro secondo Closed Beta Test", afferma Yamada. "Non abbiamo ancora finito di leggere tutti i commenti, ma stiamo accogliendo con attenzione ogni feedback-sia i complimenti che le critiche costruttive. Il team sta proseguendo con lo sviluppo e continueremo a perfezionare e migliorare il gioco sulla base delle opinioni che ci avete condiviso."

Yamanaka conclude anticipando ulteriori annunci durante il corso del 2026, anno in cui il gioco debutterà su PS5 e PC, inclusi nuovi personaggi della Casa delle Idee che si uniranno al roster.

"Il 2026 sarà un anno importante per noi! Tutto il team sta lavorando duramente per creare un gioco che possiate amare per molti anni, un titolo che crescerà insieme alla sua community. Abbiamo ancora personaggi da svelare e tanti momenti emozionanti in cui potrete vedere il gioco in azione. Restate sintonizzati!"