Marvel Tokon: Fighting Souls presenta Spider-Man e Ghost Rider in un video gameplay

Se siete curiosi di vederli in azione, qui sotto trovate un video gameplay registrato direttamente dal TGS, con protagonisti proprio questi due personaggi iconici. Il filmato ci offre un assaggio del loro stile di combattimento, chiaramente ispirato alle loro imprese nei fumetti e in altri media.

Marvel Tokon: Fighting Souls è tra i protagonisti degli stand del Tokyo Game Show, dove è possibile provare con mano il nuovo picchiaduro sviluppato da Arc System Works. Questa versione dimostrativa include anche gli ultimi due eroi Marvel aggiunti al roster giocabile rispetto alla beta, ovvero Spider-Man e Ghost Rider , entrambi molto attesi dai fan.

Tra ragnatele e fiamme

Come è lecito aspettarsi, Spider-Man fa sfoggio di tutta la sua agilità, che sfrutta in combinazione con le ragnatele per dare vita a combo acrobatiche, movimenti rapidi e attacchi dalla distanza. Ben diverso lo stile di lotta di Ghost Rider, che impiega catene infuocate e poteri demoniaci per infliggere danni devastanti e controllare lo spazio di gioco.

Marvel Tokon: Fighting Souls sarà disponibile su PS5 e PC (Steam ed Epic Games Store) nel corso del 2026, con un lancio che probabilmente sarà preceduto da ulteriori opportunità di testare il titolo, come la recente beta a numero chiuso che si è svolta su PS5 e ha ricevuto feedback molto positivi dalla community.