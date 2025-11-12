Marvel Tokon: Fighting Souls presenta la seconda closed beta per PS5 con un trailer, date e come partecipare

La nuova fase di test inizierà alle 09:00 italiane di venerdì 5 dicembre e si concluderà alle 08:59 di lunedì 8, per un totale di 72 ore. Chi ha già partecipato alla prima closed beta verrà invitato automaticamente, mentre tutti gli altri possono registrarsi già da ora presso la pagina dedicata del sito ufficiale PlayStation, a questo indirizzo .

Sfruttando la vetrina dello State of Play "made in Japan" andato in onda questa sera, il team di Arc System Works ha annunciato la seconda closed beta per PS5 di Marvel: Fighting Soul s e i nuovi contenuti in arrivo.

Le novità della seconda beta

Nella nuova closed beta, Spider-Man e Ghost Rider si uniranno al roster, portando a otto il numero totale di personaggi giocabili. I giocatori potranno creare liberamente squadre da quattro eroi o villain, combinandoli a piacere. Inoltre, saranno introdotti anche due nuovi scenari: Savage Land e X-Mansion, entrambi dotati di elementi interattivi unici.

Come nel precedente test sarà possibile affrontare match offline e online con lobby, ci sarà la modalità spettatore e un tutorial per prendere dimestichezza con le basi. Infine, in risposta ai feedback della beta precedente, gli sviluppatori hanno apportato numerosi miglioramenti, tra cui bilanciamenti, ottimizzazioni delle prestazioni, migliorie visive e upgrade all'esperienza utente. Ulteriori dettagli verranno condivisi più vicino al lancio.