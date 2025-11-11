Monster Hunter Wilds svela la data del Title Update 4: Gogmazios e tante novità in arrivo

Sebbene l'annuncio non sia stato accompagnato da un trailer, il profilo ufficiale X di Monster Hunter ha pubblicato un nuovo artwork del Drago Anziano, confermando che, oltre alla nuova caccia, arriveranno ulteriori contenuti endgame, potenziamenti alle armi, eventi stagionali, le tanto attese ottimizzazioni delle performance e molto altro.

Durante lo State of Play sono arrivate notizie attesissime per i cacciatori di Monster Hunter Wilds : il Title Update 4 sarà disponibile su tutte le piattaforme a partire dal 16 dicembre . L'aggiornamento segna il ritorno del leggendario Gogmazios, accompagnato da una serie di contenuti inediti.

Si prospetta un aggiornamento molto ricco

Il protagonista assoluto dell'aggiornamento sarà il Gogmazios, un imponente Drago Anziano ricoperto da una sostanza melmosa simile al catrame, capace di devastare il campo di battaglia con fiammate letali. Introdotto per la prima volta in Monster Hunter 4 Ultimate come boss finale della modalità online, veniva affrontato in un'arena speciale dotata di strumenti ambientali come Dragonator e cannoni, pensata per contenere la sua furia distruttiva.

Capcom mantiene il massimo riserbo sulle modalità di caccia in Wilds, ma è lecito aspettarsi uno scontro altrettanto spettacolare e impegnativo, forse ispirato alla formula degli Assedi già vista in Monster Hunter World, con battaglie cooperative che coinvolgono tutti i giocatori presenti in lobby.

Anche gli altri contenuti restano avvolti nel mistero, ma sulla base dei precedenti update, è plausibile ipotizzare l'arrivo della versione arci-temprata del Jin Dahaad, nuove missioni arena e un evento stagionale a tema natalizio. Sul fronte tecnico, Capcom aveva già anticipato ad agosto un "piano articolato" per il Title Update 4, che includerà ottimizzazioni specifiche per CPU e GPU, con l'obiettivo di migliorare sensibilmente le prestazioni, in particolare su PC.