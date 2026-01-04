Monster Hunter Wilds su Nintendo Switch 2 sembra sempre più concreto: spuntano possibili preset grafici

Aumentano gli indizi a carico di una versione Nintendo Switch 2 di Monster Hunter Wilds, che a questo punto sembra sempre più concreta dopo l'emersione anche di possibili preset grafici dedicati a questa particolare edizione del gioco.

Come abbiamo visto in precedenza, un primo indizio è emerso in un update recente di Monster Hunter Wilds, all'interno del quale è stata trovata un stringa che sembra fare riferimento a una versione Nintendo Switch 2 che ancora non è stata annunciata da Capcom ma che potrebbe essere già in lavorazione da tempo presso il team.

Successivamente, il medesimo gruppo cinese che aveva effettuato il data minino dell'aggiornamento scoprendo la stringa in questione ha anche trovato ulteriori riferimenti alla versione per console Nintendo, con le possibili caratteristiche grafiche.