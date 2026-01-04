Monster Hunter Wilds su Nintendo Switch 2 sembra sempre più concreto: spuntano possibili preset grafici

Aumentano gli indizi a carico di una versione Nintendo Switch 2 di Monster Hunter Wilds, che a questo punto sembra sempre più concreta dopo l'emersione anche di possibili preset grafici dedicati a questa particolare edizione del gioco.
Come abbiamo visto in precedenza, un primo indizio è emerso in un update recente di Monster Hunter Wilds, all'interno del quale è stata trovata un stringa che sembra fare riferimento a una versione Nintendo Switch 2 che ancora non è stata annunciata da Capcom ma che potrebbe essere già in lavorazione da tempo presso il team.
Successivamente, il medesimo gruppo cinese che aveva effettuato il data minino dell'aggiornamento scoprendo la stringa in questione ha anche trovato ulteriori riferimenti alla versione per console Nintendo, con le possibili caratteristiche grafiche.
DLSS abilitato per migliorare le performance?
In particolare, sarebbero emerse le presunte impostazioni grafiche di Monster Hunter Wilds su Nintendo Switch 2, che fanno pensare alla possibilità di un frame-rate di 30 fps con DLSS abilitato, cosa che dovrebbe garantire una certa stabilità in termini di performance.
In base a quanto riferito, una delle opzioni grafiche per il gioco su Switch 2 potrebbe incentrarsi sulla risoluzione a 1080p con la console nel Dock, consentendo una qualità grafica superiore al preset "molto basso" presente su PC.
Per far capire che aspetto potrebbe avere Monster Hunter Wilds su Nintendo Switch 2, il team di data miner ha anche registrato un video dalla versione PC con preset grafici simili alle caratteristiche presunte per la console Nintendo.
Considerando l'ampio supporto dimostrato da Capcom per Nintendo Switch 2, che ha portato alle conversioni di Street Fighter 6 e Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, oltre all'annuncio di Resident Evil Requiem e Pragmata su tale console, l'arrivo di Monster Hunter Wilds potrebbe avere un notevole senso.