Bloober Team registra "Onyx: the Dark Grip": è il nuovo gioco oltre a Silent Hill Remake?

Sappiamo già che Bloober, dopo il grande successo riscosso con Silent Hill 2 , sta lavorando anche al remake del primo Silent Hill, ma che ha anche altri titoli in sviluppo, tra i quali potrebbe esserci questo misterioso nome in questione.

Continuano dunque ad emergere informazioni sui nuovi progetti di Bloober Team, che a quanto pare sono più di uno, considerando che lo studio di recente si è riorganizzato in modo da portare avanti lo sviluppo di più giochi in contemporanea.

Uno dei nuovi progetti oltre a Silent Hill?

Presso l'ufficio brevetti e trademark europeo è dunque comparso questo misterioso Onyx: the Dark Grip, la cui registrazione risale già ad alcuni mesi fa, ma è emersa solo di recente, proprio mentre il team sta peraltro portando avanti diversi progetti.

Nel frattempo, Bloober Team ha aperto un sito teaser per un gioco misterioso che potrebbe essere annunciato a metà febbraio, considerando che questo contiene un conto alla rovescia che scade intorno al 15 del prossimo mese.

I due indizi potrebbero essere collegati e il nuovo gioco da svelare al termine del countdown potrebbe essere Onyx: the Dark Grip?

A questo punto non resta che attendere e vedere cosa potrà emergere, ricordando che lo studio, oltre al già annunciato remake del primo Silent Hill, sta lavorando anche ai misteriosi Proeject C, Project G e Project H come titoli interni, mentre Project M e Project F sono altri due titoli sviluppati in collaborazione con altri team.