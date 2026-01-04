Mudang: Two Hearts rischia di essere cancellato dopo grossi tagli al team

Sembra che Mudang: Two Hearts rischi fortemente di essere cancellato, in base a varie notizie trapelate in questi giorni ma non ancora ufficiali che parlano di grossi tagli al team EVR Studio che avrebbero messo in crisi lo studio e il progetto.
Mudang: Two Hearts era stato mostrato in maniera estesa all'Xbox Games Showcase 2025 con un trailer di presentazione ed era apparso come un titolo decisamente interessante, uno sparatutto stealth che ricorda Splinter Cell e ovviamente era subito balzato in alto tra le aspettative degli appassionati del genere.
Non abbiamo informazioni ufficiali da parte del team EVR Studio, ma sembra che abbia subito dei tagli al personale già poco tempo dopo quella presentazione, e che i licenziamenti siano proseguiti progressivamente anche in seguito.
Un promettente gioco a forte rischio?
In base a quanto riferito da Need4Games, il team sembra sia passato da oltre 100 dipendenti all'inizio dell'anno scorso a poche decine, addirittura poco più di 20 elementi, nei mesi successivi, cosa che ovviamente mette a rischio il corretto prosieguo del progetto.
Nel frattempo, il sito ufficiale di EVR Studio appare essere offline ormai da diversi giorni, cosa che non consente di ottenere informazioni ufficiali sul gioco e sembra essere un altro segno negativo sullo stato di salute di studio e progetto.
Allo stesso modo, anche il canale YouTube di Mudang: Two Hearts, fino a un po' di tempo fa molto attivo con diari di sviluppo e documentazione tecnica sulla creazione del gioco, ha praticamente cessato la pubblicazione di video circa 5 mesi fa.
A questo punto attendiamo eventuali informazioni ufficiali, sperando che questo interessante progetto e il suo team siano ancora in salute.