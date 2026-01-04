Mudang: Two Hearts rischia di essere cancellato dopo grossi tagli al team

Sembra che Mudang: Two Hearts rischi fortemente di essere cancellato, in base a varie notizie trapelate in questi giorni ma non ancora ufficiali che parlano di grossi tagli al team EVR Studio che avrebbero messo in crisi lo studio e il progetto.

Mudang: Two Hearts era stato mostrato in maniera estesa all'Xbox Games Showcase 2025 con un trailer di presentazione ed era apparso come un titolo decisamente interessante, uno sparatutto stealth che ricorda Splinter Cell e ovviamente era subito balzato in alto tra le aspettative degli appassionati del genere.

Non abbiamo informazioni ufficiali da parte del team EVR Studio, ma sembra che abbia subito dei tagli al personale già poco tempo dopo quella presentazione, e che i licenziamenti siano proseguiti progressivamente anche in seguito.