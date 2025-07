Mudang: Two Hearts è Splinter Cell con un pizzico di K-pop e di horror

Nel corso del 2026 arriverà su PS5, Xbox Series X/S e PC un nuovo gioco d'azione e sparatutto in terza persona che fonde una storia cinematografica con meccaniche d'azione e infiltrazione, e che potrebbe incuriosire i più vecchi fan di Splinter Cell. Si tratta di Mudang: Two Hearts , un titolo coreano noto fino ad alcuni mesi fa come Project TH. Nonostante manchi ancora diverso tempo all'uscita, le numerose informazioni e i tanti dettagli diffusi dagli sviluppatori nel corso dei mesi hanno contributo a rendere più chiara la vera natura del gioco e di quello che dovremmo aspettarci.

La storia di Mudang e i suoi protagonisti

Al centro di Mudang: Two Hearts vi è la patria degli sviluppatori, una Corea che è ora pronta a riunirsi dopo decenni di divisioni: si tratta di un evento storico che sembra offrire un nuovo tipo di pace alla penisola, se non fosse che sullo sfondo delle "forze oscure" si stanno muovendo e un gruppo terrorista decide di far saltare gli accordi colpendo l'Assemblea Nazionale della Corea del Sud, trasformando un simbolo di unione e fratellanza in un luogo di caos e sangue.

Noi impersoneremo Ji Jeongtae, un membro delle forze speciali della Corea del Nord che viene inviato nel Sud e che si è rapidamente ritrovato isolato dalla propria unità: la sua missione non si ferma e, unitosi al nuovo governo formatosi nel mezzo della tragedia, deve fermare i terroristi e i loro attacchi. Attacchi che, oltre a causare innumerevoli morti, provocano nei civili una rabbia incontrollabile che li trasforma in bestie ferali e aggressive, grazie a una qualche sostanza che pare infettare le loro menti.

La ricetta alla base dell'opera è un mix di complotti politici, una spruzzatina di horror e anche un pizzico di K-pop (come farne a meno, suvvia!) visto che in Mudang: Two Hearts ci sarà spazio per un fittizio gruppo chiamato ORDO e che, nelle fasi introduttive dell'avventura, deve esibirsi in un concerto imposto dallo Stato sotto la nuova legge marziale: Jeongtae sarà anche alla guida della sicurezza per tale evento, ma non pare proprio che avrà modo di divertirsi a ritmo di musica visto che i terroristi interverranno e sveleranno un pericoloso segreto legato alla star centrale delle ORDO, GAVI.

GAVI dovrà chiaramente superare qualche sezione in furtività

GAVI non è uno stunt pubblicitario pensato per attirare i fan del K-pop, ma un vero e proprio personaggio giocabile all'interno dell'avventura con un ruolo principale. Sebbene per il momento non sia del tutto chiaro come si svolgeranno le parti di gameplay a lei assegnate, le presentazioni hanno già mostrato fasi non d'azione, durante le quali esploriamo la città, e anche momenti più diretti con la ragazza che impugna un'arma stordente.

GAVI, secondo le nostre prime impressioni, rappresenta il lato più introspettivo ed emotivo di Mudang: Two Hearts: la giovane ha vissuto sotto costante sorveglianza e vuole ora riprendere il controllo sulla propria vita e nel farlo sarà coinvolta nella lotta contro i terroristi. Non potremo però controllare liberamente i due personaggi in ogni momento, ma passeremo da uno all'altro man mano che la trama progredisce così da scoprire il tutto da due punti di vista differenti.