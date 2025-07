Call of Duty: Modern Warfare 2 e 3 vengono staccati da Call of Duty HQ, consentendo di liberare spazio

Activision ha deciso di effettuare un cambiamento a Call of Duty HQ, staccando Call of Duty: Modern Warfare 2 e 3 dal software complessivo della serie e consentendo così di rimuovere i due capitoli e di liberare così una notevole quantità di spazio occupato in archivio.

Da qualche anno a questa parte, com'è noto, i vari capitoli della serie Call of Duty vengono gestiti come download a parte all'interno di Call of Duty HQ, che funge da base comune all'intera serie, comprendendo anche eventuali espansioni, aggiornamenti e la componente multiplayer Call of Duty: Warzone.

Inutile dire che questa soluzione può portare a dimensioni colossali del software in questione, considerando quanto occupavano già i singoli capitoli della serie in termini di download e installazione.