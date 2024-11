Un hacker di Call of Duty ha usato un trucco per far bannare tantissimi innocenti, passando inosservato

Un hacker sostiene di aver bannato "migliaia e migliaia" di innocenti giocatori di Call of Duty: Modern Warfare 3 e Warzone utilizzando un exploit nel sistema anti-cheat Ricochet del gioco. Nel frattempo il tutto è stato risolto e i giocatori sono stati reintegrati, ma chiaramente non sarà stata una esperienza piacevole per loro.

Le dichiarazioni dell'hacker di Call of Duty

"Avrei potuto farlo per anni e, finché avessi preso di mira giocatori casuali e nessuno di famoso, sarebbe passato inosservato", ha dichiarato Vizor, secondo cui è stato 'divertente abusare dell'exploit'.

Il metodo con cui Vizor faceva bannare ingiustamente i giocatori di Call of Duty sembra semplice. Secondo Vizor, tutto ciò che hanno fatto è stato identificare un elenco di testi codificati che Ricochet utilizzava per identificare gli hacker e poi inviare messaggi ai giocatori con queste "firme" uniche.

Per esempio, Vizor ha detto che una di queste firme era "trigger bot", che è un cheat che fa scattare automaticamente la pistola di un cheater quando il suo mirino passa sopra un bersaglio. Ricochet scansionava i computer dei giocatori alla ricerca di questa stringa di testo e quindi quando Vizor mandava un messaggio privato a un giocatore usando quel linguaggio specifico, scattava il ban automatico.

Per massimizzare l'efficienza dei ban, Vizor ha dichiarato di aver sviluppato uno script che permetteva al suo account di unirsi automaticamente alle partite, postare messaggi con queste parole chiave, lasciare la partita e poi ripetere l'operazione. Activision aggiungeva di tanto in tanto nuove firme a Ricochet, e Vizor scavava nel codice per trovarle e usarle per continuare a bannare i giocatori.

Forse per Activision perdere temporaneamente qualche giocatore non è un grosso problema, visto ad esempio che un singolo gioco di Call of Duty ha appena superato il miliardo di giocatori, ma per i fan non sarà stato piacevole.