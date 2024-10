Call of Duty: Black Ops 6, Modern Warfare 3 e Warzone arrivano su Xbox Cloud Gaming

Ciò significa il nuovo atteso capitolo della serie sparatutto di Activision Blizzard sarà fruibile in streaming tramite cloud su device mobile, Smart TV Samsung, PC, Amazon Fire TV Stick, Meta Quest e altri dispositivi compatibili sin dal giorno dell'uscita, sicuramente un'ottima pubblicità per Xbox Cloud Gaming e una buona notizia per chi è già abbonato e sfrutta il servizio.

Tramite il sito ufficiale di Xbox, Microsoft ha annunciato che Call of Duty: Black Ops 6, Call of Duty: Modern Warfare 3 e Call of Duty: Warzone saranno disponibili con Xbox Cloud Gaming a partire dal 25 ottobre per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate.

Call of Duty ovunque e in qualsiasi momento

"Si tratta di una novità assoluta per il franchise di Call of Duty e di una vittoria per la community", recita il comunicato di Microsoft. "Per la prima volta i giocatori potranno accedere a più giochi di Call of Duty con Xbox Cloud Gaming e i membri del Game Pass Ultimate potranno godere di Call of Duty su un numero maggiore di dispositivi rispetto al passato, tra cui console, PC, dispositivi mobili, TV Samsung selezionate, Amazon Fire TV e dispositivi Meta Quest. Questo apre ancora più modi di giocare a Black Ops 6 a partire dal lancio."

Oltre che tramite cloud, ricordiamo che Call of Duty: Black Ops 6 il 25 ottobre sarà disponibile anche per Xbox Series X|S, Xbox One, PC, PS5 e PS4 e all'interno dell'offerta del catalogo di PC e Xbox Game Pass. Vi segnaliamo inoltre che il gioco sarà compatibile con NVIDIA GeForce Now.