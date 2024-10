L'IA rivoluziona Photoshop e Premiere Pro: tutte le novità dall'Adobe MAX 2024

In Photoshop, lo strumento di rimozione degli oggetti si arricchisce della funzione "Distraction Removal", che permette di eliminare automaticamente elementi di distrazione come persone, cavi e fili con un solo clic. Inoltre, gli strumenti di Generative Fill, Generative Expand, Generate Similar e Generate Background sono ora disponibili per tutti gli utenti e sono stati aggiornati con il nuovo modello Firefly Image 3, in grado di generare risultati più realistici e di comprendere prompt più complessi.

Video IA con Premiere Pro

In Premiere Pro, la novità principale è l'introduzione di Generative Extend, una funzione in beta che permette di estendere l'inizio o la fine di un filmato fino a due secondi. Generative Extend può essere utilizzato anche per correggere piccoli errori e per aggiustare elementi come lo sguardo o i movimenti.

Adobe ha inoltre presentato il nuovo Firefly Video Model, un impressionante modello di IA per la generazione e la modifica di video. Firefly Video Model è alla base di Text-to-Video e Image-to-Video, due strumenti web che permettono di generare brevi video a partire da descrizioni testuali o da immagini. Ne possiamo vedere un esempio qua sopra.

