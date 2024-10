Dragon Quest 3 HD-2D Remake si mostra con un video di gameplay catturato su PS5

Square Enix ha pubblicato un nuovo video di gameplay di Dragon Quest 3 HD-2D Remake, che include circa sette minuti di sequenze in-game catturate dalla versione PS5 del gioco, in uscita esattamente fra un mese: sarà disponibile a partire dal 14 novembre.

Nel filmato vediamo i protagonisti dell'avventura mentre esplorano lo scenario di Norvik, entrano in una casa e scambiano qualche parola con un anziano, per poi tornare all'esterno e imbattersi in un primo gruppo di nemici: quattro mostri del tutto simili a enormi granchi.

La battaglia si conclude con successo, mettendo in mostra il tradizionale sistema di combattimento a turni della serie Square Enix, dopodiché i personaggi continuano la loro esplorazione fino a entrare in un sotterraneo che gli consentirà di passare sotto al lago.

Sebbene l'atmosfera determinata dalle luci soffuse del dungeon sia affascinante, questa fase si rivela una sfida non indifferente vista la presenza di numerosi avversari che bisognerà sconfiggere per poter uscire nuovamente in superficie.